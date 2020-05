Rygterne har kørt hele foråret.

Gene Haas overvejer at lukke sit Formel 1-team efter denne sæson.

Den amerikanske multimillionær havde en femårsplan, da hans team debuterede i 2016. Den gik ud på at etablere Haas F1 Team i toppen af midterfeltet og begynde at true topholdene.

Niende- og næstsidstepladsen i VM 2019 passede definitivt ikke ind i planen. Derfor begyndte Gene Haas at overveje sin Formel 1-fremtid.

Efter corona-krisen ser det ud til, at budgetloftet bliver reduceret, og det kan gøre os mere konkurrencedygtige Kevin Magnussen

Det er simpelthen for dyrt at køre Formel 1, hvis man aldrig har chancen for at komme i nærheden af sejrsskamlen.

Hvis Haas lukker ned, efterlader det Kevin Magnussen i en svær situation. Teamet har option på ham for 2021, og hvis et (eller flere) team forsvinder, vil det kun skærpe kampen om de resterende sæder.

Men Kevin Magnussen tror på, Haas F1 Team fortsætter.

»Jeg kan godt forstå, Gene var frustreret over det, der skete sidste år, men jeg tror, det var et bump på vejen. Gene ved, han har et rigtigt godt, lille team. Og der sker så mange spændende ting i Formel 1 i øjeblikket, der kan blive en fordel for os,« siger han til B.T.

Foto: ALEJANDRO GARCIA Vis mere Foto: ALEJANDRO GARCIA

Næste år indføres der for første gang et budget-loft i Formel 1, der skal reducere afstanden mellem Ferrari, Mercedes og Red Bull, der spenderer mellem to og tre milliarder kroner om året på Formel 1, og de øvrige team.

Budget-loftet var i første omgang sat til 175 millioner dollar (cirka 1,2 milliarder kroner). Men på grund af corona-krisen ser det ud til at blive reduceret til højst 150 millioner dollar.

McLaren, der er et af de største og rigeste team uden for top-3, arbejder på at få loftet sænket helt ned til 100 millioner dollar.

»Efter corona-krisen ser det ud til, at budgetloftet bliver reduceret, og det kan gøre os mere konkurrencedygtige. Man snakker nu om et loft, der faktisk ligger tæt på vores budget. Det vil betyde, at vi kan fortsætte omtrent uændret, mens mange af konkurrenterne foran os bliver tvunget til at skære ned. Så bliver det interessant for Gene,« siger Magnussen.