Kevin Magnussen Formel 1-karriere kører ud i ørkensandet.

Den 28-årige danskers afskedsløb til kongeklassen finder sted i Abu Dhabi, og som om Haas' umulige 2020-model ikke var nok til at besværliggøre hans 120. og sidste grandprix-weekend: Uanset hvordan Magnussen kvalificerer sig, skal han starte fra sidste række.

Haas-teamet måtte nemlig op til sæsonfinalen tage en tredje elektronikboks og et tredje batteri i brug. Da det kun er tilladt at bruge to af disse komponenter i løbet af sæsonen, straffes han med en startposition bagerst i feltet.

Optakten til afskedsløbet blev gjort endnu sværere af, at Haas valgte at låne Magnussens bil ud til deres nye 2021-kører Mick Schumacher i den indledende FP1-træning. Det betød, at danskeren gik glip af 90 af de 240 minutters træning, der er til rådighed i hver grandprix-weekend.

Bilen føles faktisk bedre end i de sidste løb Kevin Magnussen

Da Kevin Magnussen endelig kom på banen i FP2-træningen, satte han 15.-bedste tid – et halvt sekund hurtigere end Pietro Fittipaldi, der også i denne weekend afløser den skadede Romain Grosjean i den anden side af Haas-garageren.

Magnussen tid var samtidig 2,7 sekunder hurtigere end den tid, Schumacher satte i samme bil i FP1-træningen.

»Det gik egentlig o.k.,« sagde Kevin Magnussen efter FP2-træningen.

»Bilen føles faktisk bedre end i de sidste løb, og jeg håber, vi kan forbedre den endnu mere i løbet af weekenden og finde på noget specielt til løbet.«

Kevin Magnussen blev efter FP2-træningen afhørt af dommerne, fordi han havde kørt en omgang for meget, efter der var vinket med det ternede flag.

Han forklarede, at han var kommet til at bremse for sent ved pit-indkørslen og over radioen havde bedt teamledelsen om råd.

De bad ham køre en ekstra, langsom omgang. Dommerne accepterede forklaringen, der blot udløste en betydningsløs reprimande.

Mercedes dominerede også årets sidste træningsdag med Valtteri Bottas hurtigst og Lewis Hamilton, der gør comeback efter sin covid-19-infektion, på andenpladsen.