Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen har sagt ja til noget, han aldrig har prøvet før.

Normalt kender vi ham fra diverse Formel 1-baner verden over, siddende i en bil med høj fart iført en køredragt.

Sådan vil vi også se ham i fremtiden, men snart kan Kevin Magnussen også skrive titlen 'foredragsholder' på sit cv.

Sammen med sin Haas-kollega Romain Grosjean vil Kevin Magnussen være midtpunktet i et særligt Formel 1-foredrag, der vil finde sted i Cirkusbygningen onsdag den 6. marts. Et foredrag, som Kevin Magnussen ser frem til med spænding.

Foto: NELSON ALMEIDA

»Jeg vil gerne tæt på min fans, og derfor synes jeg, det er godt at holde en aften for fans og Formel 1-entusiaster« fortæller Kevin Magnussen til B.T. Sport, hvorefter han uddyber:

»Der er ikke så mange muligheder for at komme tæt på dem, der følger mig. Man er jo ofte ret spændt op rent tidsmæssigt, når man er ude til Formel 1. Der er faktisk kun meget få tidspunkter, hvor man har en mulighed for at snakke med sine fans. Derfor synes jeg, det er godt at give dem muligheden for at høre direkte fra mig. Hvordan jeg lever i hverdagen, og hvordan det er at køre Formel 1,« siger Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen og Romain Grosjeans har hver en time til at deres eget foredrag under arrangementet. Efterfølgende vil de fremmødte kunne stille spørgsmål til både Kevin Magnussen og Romain Grosjean, som vil svare på efter bedst evne.

Og det ser Kevin Magnussen frem til, for fansene betyder alverden for den danske Formel 1-stjerne.

Foto: NELSON ALMEIDA

»Man kan selvfølgelig følge meget med i pressen og medierne via den dækning, der er af Formel 1. Men jeg synes også, det er vigtigt selv at snakke med fansene, møde dem og dermed komme tæt på,« fortæller Kevin Magnussen.

Tidligere har Kevin Magnussen deltaget i en række arrangementer for mindre forsamlinger, hvor han som led i arrangmenterne også fortalte om sin karriere. Alligevel betragter Kevin Magnussen dette foredrag som noget helt andet.

Han kalder det nemlig et decideret event, hvor folk rent faktisk kommer for at høre på ham og om hans liv. Og selv om han aldrig før har holdt et foredrag af den kaliber, er der ingen nervøsitet at spore.

»Jeg vil forsøge at give dem et fuldt indtryk af, hvordan mit liv forløber, og hvordan jeg bruger min tid i hverdagen. Forhåbentlig kan Ulla Essendrop (foredragets vært, red.) stille de gode spørgsmål, der kan få åbnet op for snakken.«

Foto: NELSON ALMEIDA

Men hvad Kevin Magnussen helt konkret vil nævne i foredraget, vil han alligevel ikke afsløre helt.

»Det kan folk komme til Cirkusbygningen og få at vide,« fortæller en grinende Kevin Magnussen afslutningsvis, hvorefter han forsikrer, at det også vil være muligt for de interesserede at få en autograf eller selfie.

Dørene åbnes klokken 17.30, og arrangementet varer helt frem til klokken 23.

Billetter til foredraget kan købes på Ticketmaster.dk.