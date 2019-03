Kevin Magnussen fik en stærk start på sæsonen i Australien. Alligevel er der noget, der nager danskeren lidt.

For i Haas-teamet ved de godt, at det især er de andre hold i midterfeltet, de skal konkurrere med, men det ærgrer dem alligevel, at de efter første løb sakker bagud i forhold til Red Bull.

»Det bliver meget svært at nå Red Bull, da de allerede er et godt stykke foran os, og som regel udvikler de sig godt hen over sæsonen - også sammenlignet med de to andre tohold, Mercedes og Ferrari,« siger Kevin Magnussen i en pressemeddelelse.

Danskeren blev nummer seks i Australien, mens holdkammeraten Romain Grosjean ikke gennemførte løbet, da han havde problemer med bilens ene forhjul.

Samtidig blev Max Verstappen fra Red Bull nummer tre, og det betyder, at Red Bull er syv point foran Haas efter det første Grand Prix.

Selvom Romain Grosjean understreger, at de i Haas vil gøre alt for at komme i hælene på Red Bull, så ved franskmanden også godt, at det er en svær opgave.

Og det ærgrer også ham, at Haas allerede har et stykke derop.

»Vi er lidt længere fra Red Bull, end vi havde håbet. Jeg er bange for, at afstanden bliver større i løbet af året, på grund af de ressourcer de har. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at gøre det svært for dem,« siger Romain Grosjean.

Kevin Magnussen i bilen under Formel 1 i Australien. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Kevin Magnussen i bilen under Formel 1 i Australien. Foto: WILLIAM WEST

Næste opgave for Haas og resten af Formel 1-mandskaberne er i Bahrain næste weekend, og Kevin Magnussen fortæller, at det betyder meget for ham, at Haas - pointmæssigt - startede sæsonen godt med de otte af slagsen, danskeren hentede.

»Jeg er meget stolt af det, vi opnåede i Australien. Selvfølgelig er vi ikke tilfredse med, at begge biler ikke fik point, men vi havde dog potentialet til det, da Romain (Grosjean, red.) var meget, meget hurtig i kvalifikationen og også havde fart på under løbet. Vi ville være blevet nummer seks og syv,« siger Kevin Magnussen med henvisning til problemerne, holdkammeraten dog fik.

Det kostede, og det skal der rettes op på.

»Dét potentiale er meget tilfredsstillende, men vi skal gøre arbejdet færdigt, så vi begge får point. Vi skal lave færre fejl, hvis vi vil kæmpe med om at blive best-of-the-rest resten af året,« siger Kevin Magnussen.