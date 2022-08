Lyt til artiklen

Det ser virkelig ikke godt ud.

Kevin Magnussens statistik mod legendesønnen Mick Schumacher lider flere og flere knæk, som 2022-sæsonen skrider frem, og tager man de første grandprixer væk, fører den unge tysker med 9-1 i slutplaceringer, hvis man se på de seneste 11 løb – i et af dem måtte begge udgå.

Ser man på hele sæsonen og fjerner de løb, hvor en eller begge er udgået, hedder dysten på slutplaceringer 5-2 til Schumacher, og der er en regel, der er vigtigere end alle andre i slagsmålet om de få pladser: Man skal slå sin teamkammerat.

Med til historien hører det, at Magnussen komfortabelt banker sin unge kollega i kvalifikationen og har døjet med alverdens uheldigheder, når det kommer til strategi, udstyr og dommerkendelser.

Foto: HOCH ZWEI Vis mere Foto: HOCH ZWEI

Han var nok en gang en uheldig loppe søndag eftermiddag, da blev hevet ind til et ekstra pitstop på Hungaroring, fordi FIA mente, at hans frontvinge sad på en uforsvarlig måde. Teamchef Günther Steiner mente, at motorsportsforbundet havde begået en fejl med den vurdering – og så var løbet forbi, som han formulerede det.

Med endnu et – bevares, uheldigt – dansk nederlag i den interne dyst til følge.

Magnussen var ellers i den gunstige position, at det var ham og ikke Mini-Schumi, der fik opgraderingspakken allerede i Ungarn, eftersom han førte an i VM-stillingen foran sin teamkammerat. I den duel har K-Mag 22 point mod Schumachers 12.

»Det er almindelig praksis, og sådan er det også på andre hold. Mick skulle have leveret bedre resultater noget før,« siger onkel Ralf Schumacher til Sky Germany.

Han får også opgraderingen på den anden side af sommerpausen.

Magnussen fortalte efter løbet, at han regner med, at den opgraderede bil vil udfolde sit potentiale i de kommende løb, men han forventer, at det bliver hårdt arbejde.

»Det var positivt i den forstand, at vi satte en bil på banen, og med det samme fik vi de målinger, som vi håbede på.«

Næste gang det går løs, er på Spa-banen i Belgien, hvor F1-feltet samles i slutningen af måneden.

