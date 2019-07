Det kunne ikke være startet meget værre for Haas.

Da startskuddet på Silverstones Grand Prix lød søndag eftermiddag, gik det galt næsten lige med det samme for Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

De to kørere, der startede som henholdsvis nummer 16 og 14, kørte nemlig sammen allerede på førte omgang.

Danskerens baghjul punkterede i kontakten med Grosjean i sving fem, efter at starten var gået. Magnussen kom på banen igen efter et pitstop, men efter syv omgange måtte han udgå af løbet.

Lap 8/52: Sadly we’ve had to retire @KevinMagnussen. Reports on the radio of something feeling loose on the car. #HaasF1 #BritishGP pic.twitter.com/9Uqj46dT7M — Haas F1 Team (@HaasF1Team) 14. juli 2019

De to Haas-racere så ellers ud til begge at få en god start og havde overhalet et par stykker, men så opstod kontakten mellem de to biler.

Haas tager ingen chance med bilen, som blev medtaget i sammenstødet med Grosjean på første omgang. På Twitter skriver teamet, at Magnussen havde meddelt over radioen, at noget føltes løst i bilen.

Kort efter stod det klart, at også Romain Grosjean måtte udgå af løbet efter skaderne på bilen, der kom i sammenstødet med Kevin Magnussen.

Dermed fortæstter den dårlige stime for det amerikanske team.

Se episoden øverst i artiklen.