Kevin Magnussen fik en katastrofal optakt til søndagens østrigske grandprix.

Tekniske problemer holdt ham i pitten i størstedelen af fredagens formiddags-træning, og han fik slet ikke sat en omgangstid.

»Der var sandsynligvis tale om et batteri-relateret problem,« siger en talsmand for Haas F1 Team til B.T.

Netop i denne weekend kan det vise sig katastrofalt, at misse den første træning, for et truende uvejr kan nemlig betyde, at startplaceringerne til søndagens grandprix på Steiermark allerede afgøres i eftermiddag.

Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Foto: LEONHARD FOEGER

Vejrudsigten for området omkring Red Bull Ring truer med massiv regn lørdag, hvor kvalifikationen normalt afvikles, og nu frygter Formel 1´s løbsleder, Michael Masi, at kvalifikationen må aflyses på grund af regnen. Så er planen i stedet, at gennemføre kvalifikationen søndag formiddag, men her kan det også regne.

Hvis kvalifikationen hverken kan afvikles lørdag eller søndag, har Masi derfor besluttet, at resultatet af fredagens anden træning (15.00 – 16.30) afgør startplaceringerne til løbet søndag.

Beslutningen vil ændre kørernes forberedelser. Hvor man normalt bruger fredags-træningerne til at forberede sig til kvalifikation og løb, er det nu også vigtigt at sætte en god omgangstid. Og i det spil står Magnussen skidt: Han er på grund at batteri-problemerne dårligere forberedt end alle andre når anden træning starter.

Også på længere sigt er der ændringer i Formel 1-programmet. Fredag morgen bekræftede Formel 1-organisationen yderligere to løb: 13. september køres Toskanas Grand Prix på Mugello-banen og Ruslands Grand Prix – er bekræftet til 27. september i Sotji. Løbet på Mugello bliver Ferraris grandprix nummer 1000 siden VM-starten i 1950, og det italienske team ejer meget passende banen udenfor Firenze.