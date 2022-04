Mens danske Formel 1-fans glæder sig over Kevin Magnussens usandsynlige comeback, er der én mand, hvis smil hurtigt kan stivne.

Måske har Magnussens fart allerede sat sine spor i hans Schu-makkers selvtillid.

For selvom Mick Schumacher endelig får en holdkammerat, han kan måle sig mod og lære af, gør Magnussens tilbagekomst til Haas også denne sæson til en meget afgørende sæson for den unge tysker.

Det er nu, han skal leve op til sit legendariske efternavn og vise, at han besidder nogle af de samme evner bag et rat, der gjorde farmand Michael til syvdobbelt verdensmester.

Mick Schumacher har noget at bevise i denne Formel 1-sæson. Foto: MAZEN MAHDI Vis mere Mick Schumacher har noget at bevise i denne Formel 1-sæson. Foto: MAZEN MAHDI

»Vi finder ud af, hvor god Schumacher egentlig er,« siger John Nielsen, der er Formel 1-ekspert for Viaplay.

»Hvis han ikke kan matche eller slå Kevin, så har han et problem for sin fremtidige beskæftigelse som F1-kører,« lyder den kontante melding fra den tidligere Le Mans-vinder.

Mens Kevin Magnussen jublende kørte sig til en femteplads i sit comebackløb i Bahrain, måtte 23-årige Schumacher nøjes med en 11.-plads.

Det var endda karrierens bedste resultat efter en debutsæson sidste år, hvor Haas-raceren var håbløst langsom.

»Jeg synes ikke, jeg har set nok,« vurderer John Nielsen, inden han fremhæver en tendens i tyskerens karriere.

»Han har været en langsom starter i juniorklasserne, men når han får fat om det, er han der lige pludselig.«

Da Mick Schumacher debuterede i Formel 3 i 2017, endte han på en skuffende 12.-plads i mesterskabet.

Året efter blev han mester.

Nøjagtig samme mønster gentog sig i Formel 2, hvor Schumacher tog titlen i 2020.

Mick Schumacher bliver næppe verdensmester i Formel 1 i år, men det er altså nu, han skal vise, at han har talentet til at køre Formel 1.

Og det har han måske indset. I hvert fald er han begyndt at tage chancer, mener John Nielsen.

»Det voldsomme crash i Saudi-Arabien skyldtes, at han ville leve op til Kevin, så han tog en chance, og det gik galt.«

»Nu skal han køre på 100 procent og ikke bare 99.«

I Saudi-Arabien bragede Schumacher ind i betonvæggen under kvalifikationen, totalskadede bilen og måtte en tur på hospitalet til tjek, der heldigvis viste, at han var okay.

På grund af skaderne på bilen kunne han dog ikke starte løbet, hvor Kevin Magnussen igen scorede point.

Ulykken kostede Haas mellem 3,5 og 7 millioner kroner i skadesomkostninger, og til denne weekend i Australien betyder det, at Haas ikke har et reserve-chassis, hvis enten Kevin Magnussen eller Mick Schumacher skulle få brug for det.

Udgifter til reparationer kan i sidste ende betyde, at Haas har færre penge til at opgradere bilen på grund af budgetloftet på knap én milliard kroner.

»Hvis du har en ulykke som denne og bruger en halv million dollars på reparationer, har du en halv million mindre til at udvikle bilen. Og normalt kan du komme ret langt for en halv million,« har teamchef Günther Steiner sagt til motorsportsmediet The Race.

I 2021 var Mick Schumacher også involveret i flere store ulykker, der kostede penge og arbejdstimer – men altså ingen point, fordi Haas alligevel ikke var hurtige nok.

Kevin Magnussen og Mick Schumacher har mulighed for at forlænge Haas' stime af point til tre løb i træk, når Australiens grandprix køres søndag klokken 07.00 dansk tid. Løbet kan ses på Viaplay.