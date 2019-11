Brasiliens Grand Prix var et af de kaos-løb, hvor dygtige midter-teams kunne komme på podiet. Dem hørte Haas F1 Team ikke til, og Magnussens team er nu isoleret på niende- og næstsidste-pladsen i VM.

Under træningen opførte Haas VF19 sig undtagelsesvis og uventet som en fornuftig racerbil, og Magnussen kvitterede med en flot sjetteplads fredag.

Lørdag var Magnussens kvalifikation pæn uden at være prangende. Han kom for første gang i toenhalv måned med i Q3 (for de 10 hurtigste kørere, red.), men han fik ikke skruet sin afgørende omgang optimalt sammen. Det var den slags minimale fejl, der uvægerligt kommer på en kvalifikations-omgang, men det trækker alligevel ned i den samlede karakter, når teamkammerat Romain Grosjean med samme materiel var næsten et par tiendedele hurtigere.

Magnussen var den eneste af top-10 kørerne i kvalifikationen, der ikke forsøge sig med brugte dæk, og den beslutning trækker også en smule ned i karakteren.

I løbet gik der ikke mange omgange inden Magnussen som sædvanlig droppede ned gennem feltet med overophedede dæk. Teamkammerat Grosjean formåede at holde liv i sine identiske dæk betydeligt længere.

Daniel Ricciardos påkørsel af danskeren så ud til at ødelægge alle chancer for point, men mod slutningen lå Magnussen på grund af andres uheld alligevel på 10.-pladsen. Den kunne han ikke forsvare på sidste omgang, og han kom i mål på en skuffende 11.-plads, der udløser et 6-tal i karakter.

---

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Interlagos, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.