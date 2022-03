Alle racerkørere drømmer om det.

Om at iklæde sig den ikoniske røde køredragt, om at sætte sig ned i en bil prydet af logoet med 'den stejlende hingst' og om at få kirkeklokkerne i Maranello til at bimle og bamle.

Nogle lykkes med at opfylde drømmen og træde speederen i bund i en Ferrari-racer, men langt de fleste racerkørere må lægge hjelmen på hylden uden den oplevelse.

Danske Kevin Magnussen, der i Bahrain leverede et eventyrligt comeback i motorsportens kongeklasse Formel 1, har også haft den drøm – og han har på sin vis været tættere på, end de fleste nogensinde kommer.

Kevin Magnussen kunne ikke stoppe med at smile, da han gjorde sit overraskende Formel 1-comeback i Bahrain. Foto: THAIER AL-SUDANI Vis mere Kevin Magnussen kunne ikke stoppe med at smile, da han gjorde sit overraskende Formel 1-comeback i Bahrain. Foto: THAIER AL-SUDANI

Nu er spørgsmålet, om Kevin Magnussens sensationelle præstation i Bahrain kan puste nyt liv i Ferrari-drømmen.

Viaplays F1-ekspert John Nielsen understreger mystikken om Ferrari.

»Det er helligt at blive fabrikskører for Ferrari. Én ting er at komme i Formel 1, en anden er at blive verdensmester. Men at blive det for Ferrari … så kan det ikke blive større. Det er en drøm.«

Kevin Magnussen har tidligere flirtet med det legendariske hold. Det fortalte han, da han var i Viaplays F1-studie sidste år.

»I løbet af 2018-sæsonen troede jeg, at jeg var på vej til at åbne en dør hos Ferrari. Jeg blev inviteret til at køre deres simulator og arbejde med teamet. Jeg havde foden indenfor, men vi forhandlede ikke om et sæde,« sagde han dengang.

Spoler vi tiden endnu længere tilbage til dengang, danskeren lige var skiftet til Haas, lød det sådan her til TV 2 Sport.

»Det vil ikke være et skidt sted at komme hen. Alle racerkørere drømmer om at køre for Ferrari.«

Da den 29-årige dansker for nogle uger siden skulle beslutte sig for, om han skulle takke ja til at komme tilbage til Formel 1, ringede han til blandt andre nogle folk hos Ferrari, der er en tæt samarbejdspartner med Magnussens Haas-team.

John Nielsen vurderer muligheden for, om Kevin Magnussen engang får opfyldt sin Ferrari-drøm. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere John Nielsen vurderer muligheden for, om Kevin Magnussen engang får opfyldt sin Ferrari-drøm. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det skal vi ikke lægge noget i,« lyder det dog fra John Nielsen.

Ferrari har papir på Charles Leclerc til udgangen af 2024, mens Carlos Sainz' kontrakt udløber i år.

»Men Ferrari snakker med Carlos Sainz om forlængelse. De er godt besat, så jeg tror ikke, Kevin skal kigge i den retning,« fortsætter John Nielsen.

Netop Ferrari blev nummer et og to i sæsonens første løb, da Charles Leclerc tog italienernes første sejr i mere end to år.

Et spørgsmål, der derfor trænger sig på, er, hvordan det vil påvirke Leclerc og Sainz' gode samarbejde, hvis de nu pludselig skal til at kæmpe om de eftertragtede grandprixsejre hver weekend.

»De har et fantastisk samarbejde nu, men hvad, hvis det spidser til i en VM-kamp. Det er op til holdet at styre. Jeg tror, den er lukket de næste to år,« vurderer John Nielsen.

Ferrari har historisk haft for vane at have en udtalt første- og andenkører i stalden.

Mens stjerner som Sebastian Vettel, Fernando Alonso og Michael Schumacher har kørt efter VM-titler, har deres tro løjtnanter Kimi Räikkönen, Felipe Massa og Rubens Barrichello ageret wingmen og taget point fra konkurrenterne.

Sådan en rolle vil givetvis passe Magnussen bedre end den af de to nuværende kørere, der må se sig slået af holdkammeraten.

Selvom John Nielsen altså vurderer Ferrari-døren til at være lukket i den nærmeste fremtid, er den brandvarme dansker bestemt ikke uden fremtidsmuligheder.

»De følger ham helt bestemt, men Kevin skal bare gøre det, han gør. Han er en bedre kører, end sidst han var i Formel 1,« siger John Nielsen og fremhæver det muligt forestående generationsskifte i sporten.

Fernando Alonso og Lewis Hamilton er bare nogle af dem, der er oppe i årene og kan efterlade store huller i feltet. Det samme kan det, hvis Sergio Pérez ikke lever op til målene hos Red Bull.

»Men jeg tror ikke, at Kevin tænker i den retning lige nu. Han er bare glad. Han har ikke vidst, hvor meget han har savnet det.«

»Nu har han bevist, at han ikke har glemt det. Motivationen er større, og han er mere seriøs med opgaven.«

Uanset, om Kevin Magnussen i fremtiden kommer til at trække i den ikoniske røde køredragt, kan han glæde sig over det tætte samarbejde, der er mellem Haas og Ferrari, der blandt andet indebærer, at italienerne leverer motorer til amerikanerne.

Løbet i Bahrain tyder nemlig på, at Ferrari har bygget en motor med krummer i.

Og så er i hvert fald én ting lige så sikker som god pasta i Italien:

Når det regner på Ferrari, drypper det på Haas – og Kevin Magnussen.