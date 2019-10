Så lykkedes det.

Det mesterskab, der har været det primære mål for danske Frederik Vesti siden starten på sæsonen i det europæiske F3 mesterskab, blev søndag en realitet.

Tre løb før sæsonafslutning på Monza om to uger står Vesti nu med den eftertragtede pokal og titel. Den titel, der skal åbne de helt store døre til fremtiden.

Med to sejre og en fjerdeplads i Italien kom mesterskabet i hus.

De to første løb blev uden de helt store udfordringer. Fra pole position i første løb holdt Vesti placeringen, indtil målflaget blev givet.

Tæt forfulgt af David Schumacher lykkedes det at holde på de dæk, der er en af de store udfordringer i forhold til at sikre et top resultat.

I andet løb startede Vesti 2er, men tog starten foran Schumacher, der havde tekniske udfordringer. P.g.a stor kamp bagfra, hvor det lykkedes brasilianske Fraga at holde feltet bag sig i hele 11 minutter, endte Vesti med at vinde med over 14 sekunder!!!

Søndagens tredje løb gav Vesti en 4. plads, og uden den helt samme fart og stabilitet i bilen, som under lørdagens løb, kom mesterskabet i hus.

European Champions 2019!!No words, can describe my feelings after winning the @formula_regional_eu championship!! MASSIVE thanks to @PREMA_Team for giving me a rocket fast car all season! #EuropeanChampion #Formula3 #Winner pic.twitter.com/4VvmLmBYq9 — Frederik Vesti (@frederik_vesti) October 6, 2019

»Mit livs største dag! Kun de, der har prøvet noget lignende, kan forstå, hvor stort det her er. Hver eneste time i døgnets 24 timer tænker jeg race. Når jeg aktivt forbereder mig. Når jeg lader op. Når jeg restituerer. Jeg elsker det her overalt. Tænk jeg har fået lov til at vise, hvad jeg kunne i en racerbil.«

»Min manager har ført mig hertil. Hun troede på mig før alle andre. Hun viste mig en standard, der er højere end andres. I min verden er vi et dream team, som min far også kalder os!! Hun skabte mit stærke personlige team, som har rykket mig enormt,« fortæller Frederik Vesti.

Årets afsluttende race køres på Monza den 18-20. oktober.

Men allerede mandag er Vesti på job igen, når der skal køres simulator hos hans italienske team, Prema Powerteam.