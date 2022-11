Lyt til artiklen

Kevin Magnussen har skrevet historie!

Den danske racerstjerne har fredag aften sikret sig karrierens første pole position i Formel 1 efter et kæmpe drama.

Kevin Magnussen var den første, der satte en tid, inden regnen væltede ned, og kvalifikationen blev afbrudt midlertidigt.

Midt i afbrydelsen var Kevin Magnussen på radioen til sit team.

»Jeg har aldrig følt sådan her i mit liv. Lad være med at fejre det for tidligt,« lød det fra en tydeligt rystet Magnussen.

Efter en kort pause blev kvalifikationen genoptaget, men banen var alt for våd til, at Magnussens konkurrenter kunne forbedre sig.

Dermed blev sensationen en realitet.

Kevin Magnussen lignede én, der slet ikke kunne forstå, hvad han netop havde præsteret.

Men den er god nok, Kevin. Du har sikret Danmarks første pole position i Formel 1!

Denne weekends grandprix i Brasilien køres med det specielle format, hvor kvalifikationen fredag sætter startrækkefølgen til lørdagens sprintløb, der så igen sætter startrækkefølgen til det egentlige grandprix søndag.

