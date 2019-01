Kevin Magnussen burde give lidt mere af sig selv.

Sådan lyder den korte udmelding fra B.T.s Formel 1-korrespondent om den danske Formel 1-kørers aktivitet på de sociale medier.

»Kevin Magnussen bruger de sociale medier for dårligt. Han har et enormt potentiale og allerede mange følgere, men han kunne have langt flere, hvis han gav lidt mere af sig selv,« siger Peter Nygaard.

De sociale medier er her, der og alle vegne - også i Formel 1-verdenen. Både holdene og kørerne bruger medier som Twitter og Instagram aktivt både til at promovere, udsende nyheder og drille hinanden. Og derfor er det også uundgåeligt, at sociale medier er blevet en form for målestok.

»Vi må bare acceptere, at de sociale medier er der, og at det er sted, som teams og sponsorere mange gange måler deres kørere på. Det gør de selvfølgelig også på omgangstider i bilen, men uden for bilen spiller de sociale medier en stor rolle,« siger Peter Nygaard.

Det kan racerkører Mikkel Mac godt genkende, men selv er han ikke den bedste til at få udnyttet potentialet på de sociale medier, og det kan også komme til at koste ham.

»Jeg er nok lidt gammeldags med de sociale medier. Jeg har ikke lyst til at dele mit privatliv for meget, selvom det måske kan komme til at skyde mig selv i foden i forhold til sponsorere og sådan. Det meste, jeg lægger op, handler om mine løb, og jeg bruger kun de sociale medier i forhold til min karriere,« lyder det fra den danske racerkører.

Sociale medier tjener mange forskellige formål i en sport som Formel 1. Her får de mange fans blandt andet mulighed for at komme tæt på både kørerne og holdene, men derudover øger et godt image på de sociale medier også en kørers attraktionsværdi.

Mikkel Mac fremhæver i den forbindelse en kører som Lewis Hamilton, der ikke bare er en stjerne i bilen, men også de sociale medier.

»Magnussen kunne sikkert hive nogle flere sponsorater hjem via de sociale medier, som vi ser Hamilton gøre det med alle sine sponsorer, og han går rigtig meget op i at promovere sine sponsorere den vej,« siger han og tilføjer:

»Hamilton har nogle folk efter sig hele tiden, som sørger for de her ting. Og det kunne også være en ide for en som Kevin Magnussen eller for mig selv for den sags skyld.«

Skylder Kevin Magnussen måske sine fans at give lidt mere af sig selv? Ja, i en eller anden udstrækning, hvis man spørger Peter Nygaard.

»Kevin Magnussen lever af det, han har drømt om hele sit liv, og det gør han, fordi der er nogen, der betaler for det, og nogle fans, der følger ham, så på den måde ja. Men det er selvfølgelig ikke et regnskab, man kan gøre op i kroner og ører eller følgere, men når man når det niveau som sportsstjerne, så kan man godt give lidt mere af sig selv,« lyder det fra B.T.s Formel 1-korrespondent.

Og selvom det er Kevin Magnussen, det handler om, når man klikker sig forbi hans sociale medier, så ligger der også et teamansvar i at promovere en kører på medier som Instagram og Twitter. Det mener Mikkel Mac.

»Min holdning er, at det er teamets arbejde at prøve at hjælpe kørerne, så han kan være i træningscentret og smide sig på sofaen, og så er det teamet, der har lavet for eksempel optagelser, som de lægger ud på de sociale medier. For det er hårdt at gå gennem en hel dag, hvor man giver hundrede procent, hvor man også lige huske at få taget billeder og det ene og det andet,« lyder det fra Ferrari-køreren.

