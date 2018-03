Alt spillede for den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen i weekendens grandprix i Australien - lige indtil at en mekanikerfejl tvang ham til at udgå efter et pitstop.

Men selvom det ikke blev til VM-point, har udenlandske medier efterfølgende stået i kø for at rose Team Haas-danskeren. Og nu får han den ultimative anerkendelse.

På det officielle Formel 1-site, formula1.com, topper Magnussen nemlig grandprixets powerranking - med verdensmester Lewis Hamilton og McLarens Fernando Alonso på de følgende placeringer. Løbets vinder, Sebastian Vettel, er gledet helt ned på en 10. plads.

Sitet skriver følgende om danskeren:

»Kevin Magnussen fik en pæn portion hug fra sine kolleger i den seneste sæson, men danskeren lavede ikke én eneste fejl i hele weekenden i Melbourne.«

»Hvis man synes, at hans kørsel i kvalifikationen var fremragende, så var starten på løbet om muligt endnu bedre. At overhale en konkurrent i sving 1 må applauderes - men endnu mere, når der er tale om Max Verstappen. Og det mest impinerende var, at han ikke havde nogen problemer med at holde Red Bull-raceren bag.«

»En tværsnits-møtrik berøvede ham for den fjerdeplads, osm han og Haas-raceren så meget havde fortjent - men det holder ham ikke fra at ramme toppen af vores liste.«

Efter grandprixet i Australien har der dog været en del polymik omkirng Team Haas, der bliver beskyldt for snyd. DET KAN DU LÆSE MERE OM HER.