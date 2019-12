Det kan være, at Kevin Magnussen kommer til at opleve lidt af et boost i sin Haas-racer i næste sæson.

For den motor, Haas-bilerne får fra Ferrari, forventes at blive endnu stærkere i 2020.

Det fortæller Ferrari-chef Mattia Binotto ifølge Autosport.

Her siger lederen af det italienske storhold, at man kommer til at give motoren, der i forvejen ses som den stærkeste i hele Formel 1-feltet, en overhaling.

Et bedre 2020 i vente for Magnussen? Foto: Jerome Miron Vis mere Et bedre 2020 i vente for Magnussen? Foto: Jerome Miron

»Vi har skiftet ret meget ud i vores power-enhed i forhold til arkitekturen, cylinderen. Det er et ret stort ændring for at vise, at meget kan gøres. De ændringer vi ser på for motoren næste år er ret markante,« siger Mattia Binotto.

Han taler naturligvis på vegne af Ferrari-holdet selv, som blev nummer to i konstruktørmesterskabet og igen måtte se en Mercedes-kører løbe med det individuelle verdensmesterskab i form af Lewis Hamilton.

Men Ferraris kommende motorændringer kommer også til at falde Haas og Kevin Magnussen til gode.

Ferrari-motoren har været den bedste i Formel 1-feltet, hvor Ferrari-holdet har vist, at de på langsiderne kunne køre stærkere end Mercedes, og topfarten er et af de punkter, hvor Haas har været konkurrencedygtige i år.

Reglerne siger, at Haas som kunde hos Ferrari skal køre med den samme motor, som Ferrari-holdet kører med, så bliver Ferraris motor bedre i 2020, vil det unægteligt blive en fordel for Haas.

For Haas' vedkommende var der længe snak om, at 2019 blev en fiasko på grund af dækkene.

Det har ikke vist sig at være tilfældet, og lige præcis en nyhed om dækkende for 2020-sæsonen gør, at B.T.s Formel 1-ekspert, Peter Nygaard, tror på et bedre 2020 for Kevin Magnussen. Læs mere her.

Peter Nygaard mener i øvrigt også, at Kevin Magnussen står over for et decideret skæbneår, når han sætter sig i Haas-raceren igen til foråret.