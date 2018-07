Kevin Magnussen jubler over sin 7. plads, som han nu betragter som en slags pole position i England.

Den danske racerkører og Haas-teamet har al mulig grundt til at være glade efter lørdagens kvalifikation på Silverstone-banen i England, hvor Kevin Magnussen og Romain Grosjean sluttede som nummer syv og otte.

Altså var Kevin Magnussen hurtigste mand i midterfeltet - lige efter de tre storhold Red Bull, Ferrari og Mercedes, der som så ofte før tog sig af feltets seks forreste startpositioner.

Og det med at være bedst af de næstbedste har stor værdi. Det fortæller Kevin Magnussen i en sjældent set glad pressemeddelelse fra Haas-teamet lørdag aften.

»Det her var rigtig sjovt. Vi har det her 'B-mesterskab', som vi fokuserer på sammen med de andre midterhold. Det er rigtig underholdende. Der er meget pres, fordi det er så tæt, men vi tog den med 7. pladsen og 8. pladsen. Haas er 'best of the rest'. Det er pole position i 'B-mesterskabet', og det er jeg meget glad for. Det er en god position at være i,« udtaler Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen ramte den perfekte omgang lørdag eftermiddag. (Foto: AP Photo/Luca Bruno) Foto: Luca Bruno Vis mere Kevin Magnussen ramte den perfekte omgang lørdag eftermiddag. (Foto: AP Photo/Luca Bruno) Foto: Luca Bruno

Han forklarer, at planen er at komme godt gennem starten og derfra køre ensom i mål foran de jagtende rivaler fra Force India, Sauber, McLaren og Renault.

»Vi ser ikke rigtigt fremad, vi ser bagud, så det er ligesom at være i pole position. Kørerne i front forsvinder bare, så kan vi komme gennem første omgang i den samme position, hvilket bliver svært, har vi forhåbentlig fri bane, hvor jeg kan passe på mine dæk,« fortæller Kevin Magnussen og tilføjer:

»Vi må se, det har været en god lørdag, og det er et godt udgangspunkt for løbet.«

I den rigtige pole position sluttede Lewis Hamilton foran Sebastian Vettel og Kimi Raikköen.

Følg løbet live på B.T.dk søndag, hvor starten går klokken 15.10.