At Kevin Magnussen i weekenden gjorde comeback i Formel 1, er der efterhånden ingen tvivl om.

For den danske stjerne kørte sig ind på femtepladsen i Bahrain i Haas-bilen. Det bedste personlige resultat siden 2018.

Og det vilde løb er også noget, der har gjort telefonen rødglødende hos Jan Magnussen, der til TV 2 Sport fortæller, at det var netop et comeback som det, de havde drømt om i familien.

»Det vælter jo ind med beskeder fra hele verden. Det er så skønt, at den her racerfamilie, som vi har været en del af i USA, i Danmark og Europa, ved, hvor vildt det er, og hvor meget det betyder for os. Det er meget rørende,« siger Jan Magnussen, der fortæller, han er 'glædeligt overrasket' over, det gik så godt.

Kevin Magnussen havde ellers valgt at sige 'farvel og tak' til Formel 1 tilbage i 2020. Her kørte han også for Haas med franske Romain Grosjean som makker, men kontrakten blev ikke forlænget, og blandt andre B.T.s ekspert spåede, at danskeren ikke ville vende tilbage.

Siden drog Kevin Magnussen mod USA for at køre IMSA.

De to Haas-sæder gik efterfølgende til Mick Schumacher og russiske Nikita Mazepin, men sidstnævnte fik revet sin kontrakt over i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine.

Det betød, at der pludselig var et ledigt sæde hos Haas, og rygterne begyndte hurtigt at svirre om et overraskende dansk comeback, og 7. marts blev det så officielt.

Danmark havde endnu engang en kører i Formel 1, da Kevin Magnussen havde sagt ja til at erstatte Mazepin.

Kevin Magnussen har tidligere kørt syv sæsoner i Formel 1, og den bedste placering han har opnået er en andenplads. Den fik han, da han debuterede i Australien tilbage i 2014.