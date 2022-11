Lyt til artiklen

Jan Magnussen har prøvet lidt af hvert i sin aktive motorsportskarriere.

Men den oplevelse han fik hjemme i stuen foran tv-skærmen fredag aften, er det nok ikke meget, der måler sig med.

Her kunne han i spænding følge sin søn, Kevin Magnussen, skrive dansk historie i kvalifikationen til Brasiliens Formel 1-grandprix.

Den danske racerstjerne satte nemlig pole position for første gang i karrieren i et kæmpe regnvejrsdrama.

»Det er fantastisk. Hold nu op. Det er umuligt at beskrive med ord,« siger en lykkelig Jan Magnussen, da B.T. fanger ham kort efter kvalifikationen.

»Jeg var ved at skide i bukserne. Det var vanvittigt hårdt at vente på, at uret talte ned. De filmede pitten, og de var glade og troede på det. Jeg vidste ikke, om den var i fare,« fortsætter han.

Jan Magnussen så den historiske bedrift med sin kone og søn. Nu skal de fejre triumfen.

»De reagerede på samme måde. Jeg ved ikke, hvordan man fejrer sådan noget. Men det her kan vi godt fejre,« fortæller han.

Jan og Kevin Magnussen kørte Le Mans sammen i 2021. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere Jan og Kevin Magnussen kørte Le Mans sammen i 2021. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Indtil videre får Kevin Magnussen lov at fejre præstationen med sit hold, snakke med pressen og gennemgå hele kvalifikationen med sit hold som forberedelse til sprintløbet lørdag og løbet søndag.

Men så skal Jan Magnussen også have fat i sin søn.

»Jeg skal bare sige tillykke og høre, hvordan han har det. Jeg kunne se, han havde det godt. Jeg skal nyde det med ham,« siger Jan Magnussen.