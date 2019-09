Som at se sig selv igen udefra.

Sådan har Kevin Magnussens far det, når han følger sin søn Kevins motorsportskarriere. Det fortæller Jan Magnussen i et interview, som du kan se i videoen i toppen af artiklen.

»Det har været fantastisk at følge ham gennem op- og nedture og se, hvor han er nu som person og kører. Det føles lidt, som om jeg har fået muligheden for at se min egen karriere igen, bare udefra,« lyder det fra Jan Magnussen.

»Det er ikke, at der ikke er pres på mig, når han kører. Der er masser af pres, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Nu er det op til ham. Men han er vokset så meget.«

Det er ikke nogen hemmelighed, at familien Magnussen er lig med fart, benzin og biler.

Jan Magnussen kørte selv Formel 1 tilbage i 90'erne, og i dag er den garvede racerkører stadig aktiv og kører for Corvette.

Hans egen tid i Formel 1 var ikke nogen vild succes. Der er det i stedet sønnike, der er trådt i karakter.

»Måden, han har udviklet sig både på og uden for banen, viser mig, at han er det rette sted,« lyder det fra Jan Magnussen.

Der er benzin og hurtige biler i familien Magnussen. Foto: Henning Bagger Vis mere Der er benzin og hurtige biler i familien Magnussen. Foto: Henning Bagger

Selvom Kevin Magnussen har udviklet sig markant som Formel 1-kører og også har leveret flotte resultater, så har han også svagheder som enhver anden racerkører.

Og her påpeger Jan Magnussen, der om nogen kender sin søn, en af Kevin Magnussens udfordringer, når der skal leveres i racerbilen.

»Når han er under pres, men ikke føler sig værdsat, så præsterer han ikke så godt, som han gør, når teamet er så opbakkende som nu (hos Haas, red.),« siger Jan Magnussen.

Kevin Magnussens 2019-sæson hos Haas har dog langt fra været den bedste, og teamet har oplevet store udfordringer med bilen. I indslaget, som du kan se øverst i artiklen, sætter Kevin Magnussen også ord på sin far som racerkører.