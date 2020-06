Det kan slå gnister, når far og søn har samme passion og forfølger samme drøm.

I Magnussen-familien, hvor far Jan selv har kørt Formel 1, og sønnike Kevin nu har opnået det samme, har det i en periode taget rigtig hårdt på forholdet mellem far og søn.

Det fortæller Jan Magnussen i det seneste afsnit af Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva så?!'.

»Vi kom ret hurtigt til et sted, hvor jeg følte, at det var helt naturligt, at det var min rolle at være coach, træner og alle de dér ting,« fortæller den rutinerede racerkører, der blev far til Kevin Magnussen i en alder af blot 19 år.

Kevin (tv.) og Jan Magnussen har været til utallige løb sammen, men det langtfra altid været nemt. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Men det gik bare så hårdt ud over vores forhold. Far-søn forholdet. Vi var uvenner hele tiden, og der var pres på. Så gik der ikke så mange år, før vi blev enige om, at det ikke duede.«

Jan Magnussen nåede at køre 25 Formel 1-løb mellem 1995 og 1998, men han har også kørt det mytiske Le Mans-løb i Frankrig hvert år siden 1999.

Kevin Magnussen kørte sit første Formel 1-løb som 21-årig i 2014 og har siden da kørt væsentligt flere F1-løb end sin far.

Passionen for fart startede virkelig tidligt, og selvom det umiddelbart kan lyde som en fordel, at ens far har været racerkører, når man selv stræber efter det, så blev det decideret opslidende for de to Magnussen'er.

»Det var så hårdt for vores forhold, at vi stoppede. Vi blev enige om, at jeg ikke skulle være coach eller træner-agtig. Det skulle vi ikke,« forklarer Jan Magnussen og fortsætter.

»Vi skulle bare være far og søn, og jeg skulle 'bare' med ud og se ham køre. Den dag i dag snakker vi faktisk 100 procent om de samme ting som dengang. Der er bare ikke noget pres, og nu gør det ikke ondt i maven,« siger Jan Magnussen.

2020-sæsonen bliver Kevin Magnussens fjerde for Haas F1 Team.