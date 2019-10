Som afsløret i B.T. for fem uger siden forlader Jan Magnussen nu GMs fabriksteam Corvette Racing. Den 46-årige dansker har kørt for det amerikanske hold i 16 år, vundet GT-klassen i Le Mans fire gange og det amerikanske GT-mesterskab fire gange; senest i både 2017 og 18.

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg er glad for at sige farvel til Corvette Racing,« siger Jan Magnussen i sin officielle afsked med GM.

»Men jeg er fortrøstningsfuld. Jeg har allerede følere ude mange steder, og det ser lovende ud. Jeg har stadig et par gode sæsoner i mig. Mindst!«

Jan Magnussen er blandt andet i kontakt med sin søn Kevin Magnussens rådgiver Martin Reiss, der er indstillet på at hjælpe Magnussen snr.

»Jeg satser på at fortsætte i sportsvogns-racing – enten i prototype- eller GT-klassen. Og jeg synes selv, at jeg har meget at byde ind med til et nyt team,« siger Magnussen, der sammen med sin faste makker siden 2012, spanieren Antonio Garcia, sluttede på tredjepladsen i det amerikanske GT-mesterskab 2019.

Jan Magnussen kørte Formel 1 i 1995-98 og satsede herefter på sportsvognsracing. I 2004 blev han tilknyttet Corvette Racing som tredjekører, og tre år senere fik han en fast plads i teamet.

»16 års erfaring fra et fabrikshold vil være nyttig for ethvert team,« siger Jan Magnussen til B.T.

Og afslører så, at Kevin Magnussen kan indgå i fremtidsplanerne:

»Til det rette team kan jeg levere en unik pakke: Kevin og jeg drømmer stadig om at køre et eller flere langdistanceløb sammen, og Haas-teamet har givet grønt lys. Det var tæt på at lykkes med Corvette Racing i år – nu bliver det så bare et andet team, der får chance for at nyde en ’Double Big Mag’,« griner Magnussen senior.

Mens 24-timersløbet i Daytona i januar passer optimalt ind i familien Magnussens kalendere, bliver der ikke nogen fælles Le Mans-indsats i 2020, hvor Canadas Grand Prix samme weekend som det franske 24-timersløb (13.-14. juni).