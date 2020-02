46-årige Jan Magnussen er en efterspurgt herre.

Selvom han i november officielt forlod sin arbejdsgiver GM Corvette efter 16 år, har det amerikanske team nu overraskende kaldt ham tilbage.

GM Corvette vil først bekræfte planerne onsdag eller torsdag, men danskerens navn optræder på startlisten til VM-løbet for sportsvogne på Circuit of the Americas 23. februar.

Her skal han dele en Corvette med tyske Mike Rockenfeller. Corvette har også en bil anmeldt til VM-løbet i Sebring midt i marts, og selvom der her endnu ikke er offentliggjort en startliste, ventes Magnussen også at komme til start her.

Danske Le Mans-kørere – flest løb Jan Magnussen: 20 John Nielsen: 18 Tom Kristensen: 18 Thorkild Thyrring: 9 Casper Elgaard: 8

Jan Magnussen har gennem hele 2019 spillet en central rolle i udviklingen af den nye Corvette-model GM indsætter i denne sæson

Magnussen indgår ikke i GM Corvettes Le Mans-planer, men her har han ifølge B.T.´s oplysninger flere alternativer.

Han testede i december for det danske High Class Racing team, der arbejder på at få en ekstra bil med i 24-timersløbet. B.T. erfarer også at andre teams er interesserede i Magnussen, der med 20 starter allerede er den dansker, der har kørt flest gange i Le Mans (se box).

Sideløbende med sine internationale forpligtelser gør Jan Magnussen i år comeback i dansk racing, hvor han stiller op i den nye TCR-serie.