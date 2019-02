Det 16-årige danske motorsportstalent Frederik Vesti har landet en aftale med det store Prema Powerteam, som er kendt som en af verdens bedste talentfabrikker for racerkørere.

På det italienske team, som har stærke bånd til både Mercedes og særligt Ferrari, bliver han holdkammerat med Mick Schumacher.

»Det er en helt ubeskrivelig følelse, jeg har lige nu. Jeg har altid drømt om at køre for Prema en dag. Kigget på fra sidelinjen og beundret deres dygtighed og store resultater. Jeg ved, at det er det team, der kan booste min karriere til et nyt niveau,« siger Vesti, som betegnes som et af Danmarks største motorsportstalenter, i en pressemedelelse.

Premas Powerteams ejer, Angelo Rosin, siger i pressemeddelelsen, at han glæder sig til det forestående samarbejde med den hurtige danske teenager.

»Frederik er et meget interessant prospekt. Vi har holdt øje med ham igennem de sidste sæsoner, og han har imponeret os med sin fart og konsistens.«

Ud over Schumacher junior, har Prema Powerteam også haft en række andre supertalenter i sin stald, eksempelvis Chales Leclerc fra Ferraris Formel 1-team og Pierre Gasly fra Red Bull i Formel 1.

I 2019-sæsonen skal Vesti køre Formula Regional European Championship. Dermed fravælger han en anden Formel 3 serie, nemlig den internationale Formel 3, som også har været i spil.

Men Vesti er sikker i sin beslutning, selvom den serie også har lokket, fordi den køres sammen med Formel 1.

»Det er så vigtigt ikke at forcere en karriere, selvom det altid er fristende, at tingene skal gå hurtigt. I den internationale Formel 3 er der minimalt antal testdage og dermed for lidt køretid. Man skal passe på sine dæk som i Formel 1, og dermed er der begrænsninger i forhold til at udvikle sig som kører på nogle områder,« lyder det fra Vesti. som fortsætter:

»Jeg har fortsat meget at lære. Den her regionale Formel 3 serie er den helt rigtige for mig. Det er en serie godkendt af det højeste motorsports organ FIA. Derfor gir serien max. super licens points, som er afgørende for, hvornår man må køre Formel 1. Og så er det en serie, der køres på nogle af de bedste europæiske Formel 1 baner - og med masser af testdage.«

Frederik Vesti kørte sidste år for det anerkendte Van Amersfoort-team, der ligeledes har været rugekasse for flere af de helt store stjerner i international motorsport.

Vesti har også en solid gokart-karriere og dansk Formel 4 med i bagagen. Han har base i Vestjylland og har vundet flere danske gokart-mesterskaber.

Han betegnes sammen med Christian Lundgaard som et af Danmarks bedste bud på at være den næste til at ‘lave en Kevin Magnussen’ og komme ind i Formel 1.

Aftalen med Prema Powerteam betegner Vesti som et stort skridt på den lange vej til motorsportens kongeklasse.

»Vi er ret langt, og der er stadig ender, vi skal have til at nå sammen. Men jeg får denne chance én gang, så det er nu, jeg skal turde slå til. Mit budget for i år er et meget stort millionbeløb. Det er i min verden så mange penge, at man næsten ikke kan få det over sine læber. Men de skal findes, hvis min store drøm skal leve. Indtil videre skal der lyde et kæmpe TAK til alle dem, der lige nu står fuldt bag mig,« siger Vesti i pressemeddelelsen.