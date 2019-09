Miraklet udeblev over natten for Kevin Magnussen og Haas-teamet før lørdagens kvalifikation i Singapore.

Således lå den danske Formel 1-stjerne igen helt tilbage i bunden af feltet, da den tredje og sidste frie træning blev afviklet på bybanen i storbyen.

Kevin Magnussen satte 17. bedste omgangstid, mens teamkollegaen Romain Grosjean blev en skuffende nummer 18.

Afstanden til midterfeltet og en plads i top 10 for Haas lå på nærmest chokerende 1,3 sekunder, hvilket er en evighed i Formel 1.

Haas-racerne var lige som resten af feltet ude på banen og sætte tider på det bløde og hurtige softdæk, så heller ikke her ligger forklaringen på den skuffende omgangstid.

Kevin Magnussen og Haas har nu et par timer til at skrue på raceren, før kvalifikationen til Singapores Grand Prix køres klokken 15 dansk tid.

Men meget lidt tyder på, at teamet lykkes med at rejse sig markant hen over weekenden.

Og lige nu ligner bundproppen fra Williams Kevin Magnussens reelle konkurrenter i feltet.

Hurtigst var Ferraris Charles Leclerc efterfulgt af den regerende verdensmester Lewis Hamilton i sin Mercedes.

Lidt skuffende måtte Red Bull med Alexander Albon og Max Verstappen nøjes med femte- og sjettepladsen.

Red Bull ventes nemlig at kunne skabe en overraskelse på bybanen, der i teorien bør passe raceren godt med en masse downforce.