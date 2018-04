»Måske bedst at starte uden for top-10.«

Kevin Magnussen har i årets første to løb kvalificeret sig til den såkaldte Q3 for de 10 hurtigste biler. Men op til Kinas Grand Prix overvejer han, om det ikke vil være bedre at starte fra en position lige uden for top-10.

»Jeg har en god fornemmelse omkring at komme i Q3,« sagde han efter fredags-træningen på Shanghai International Circuit.

»Men jeg vil nok hellere være nummer 11 end nummer 10, for de første 10 skal starte på de ultra-soft dæk, man bruger i kvalifikationen. Man hvis man kvalificerer sig udenfor top-10, kan man frit vælge hvilke dæk man starter på.«

I Kina står valget mellem dæktyperne ultra-soft (de hurtigste dæk, der blot holder til få omgange), soft og medium.

»Men det er svært at få ultra-soft dækket til at holde meget mere end 10 omgange. Og på de 10 omgange bliver det endda ret langsomt mod slutningen. Så jeg tror, det vil være en fordel at starte på enten medium- eller soft-dækket – sandsynligvis soft,« forklarer han.

»Så kan man køre en en-stops strategi på soft- og medium-dæk, og det tror jeg vil være en fordel. Hvis man starter på ultra-soft dækket, tror jeg man bliver tvunget til at køre en to-stops strategi.«

Derfor vil en placering lige udenfor top-10 være bedre end en niende- eller 10.-plads.

»Hvis man kvalificerer sig som nummer syv eller måske otte, så er det fint nok. Men hvis man ligger omkring 10.-pladsen, tror jeg det vil være bedre at starter som nummer 11 med frit dæk-valg.«

Kevin Magnussen sluttede fredags-træningen på syvendepladsen, mindre end et sekund efter Lewis Hamilton (Mercedes), der satte dagens bedste tid. Danskeren lå mellem de to Renault-kørere Nico Hülkenberg og Carlos Sainz Jr, der ser ud til at blive hans hårdeste konkurrenter i kampen om VM-point på søndag.

»Jeg tror, vi skal kæmpe med Renault om at blive ’best-of-the-rest’. Det er svært at sige, men det virker som om, de er nogle af de stærkeste i midterfeltet,« siger han.

»Det er en tæt midterfelt i år med mange spændende kampe. Tingene ændrer sig konstant i Formel 1: I år har Williams og Force India taget et skridt baglæns, og Renault, og McLaren har taget et skridt fremad. Og vi har selv taget et skridt fremad. I Bahrain tog Toto Rosso er skridt fremad, men her ser de ikke helt så stærke ud,« uddyber Magnussen.