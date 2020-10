Kevin Magnussen er stadig Formel 1-kører. I hvert fald i fem løb endnu. Men hvad skal der så ske?

I sidste uge blev det endegyldigt meldt ud, at danskeren er færdig hos Haas, når racerbilerne køres i garagen i Abu Dhabi 13. december.

Mens Magnussen varmer op til weekendens Emilia Romagna Grand Prix på Imola-banen, arbejdes der i baglandet på at finde nyt job til 2021-sæsonen.

Her vurderer B.T. hans muligheder – med analyse af Peter Nygaard:

Foto: RUDY CAREZZEVOLI Vis mere Foto: RUDY CAREZZEVOLI

FORMEL 1

Kimi Räikkönen har endnu ikke officielt besluttet, om han fortsætter hos Alfa Romeo, og derfor er Kevin Magnussen i teorien stadig en mulighed. Det virker dog ikke realistisk – både fordi finnen ser ud til at snuppe en sæson til, og fordi Alfa Romeo-teamet ledes af Frederic Vasseur, der var chef for Magnussen i den problematiske Renault-sæson 2016.

Det Williams-sæde, der eventuelt kan blive ledigt, er uden for Kevin Magnussens økonomiske rækkevidde.

Tilbage er drømmen om Red Bull. Her spiller penge ingen rolle – her vil man kun se på kørerens talent, hvis man vælger at udskifte den kriseramte Alexander Albon. Red Bull har i første omgang kig på Sergio Perez og Nico Hülkenberg, men de er nøgternt vurderet ikke hverken værre eller bedre end Magnussen – kun ældre. Men det virker, som om de og deres bagland er mere fremme i skoene end danskerens, og Kevin Magnussen bliver end ikke nævnt som potentiel Red Bull-kører. Magnussen vil køre løb i 2021, og derfor er en sæson på Formel 1-sidelinjen, hvor danskeren skal være klar til at springe ind med kort varsel, ikke på ønskesedlen.



VURDERING: Ikke sandsynligt

Foto: Mike Dinovo Vis mere Foto: Mike Dinovo

INDYCAR

Kevin Magnussens foretrukne 'hjemmebane' uden for Formel 1. Men de fleste pladser er allerede besat, og i alle tilfælde forventes det, at kørerne selv medbringer en del af budgettet.

Magnussen har gennem næsten hele karrieren været støttet af tøjfirmaet Jack & Jones, der ikke har et stort marked i USA, hvor IndyCar-serien afvikles.



Samtidig køres tre af seriens 17 løb – inklusive årets absolutte højdepunkt, Indy 500 – på oval-baner, hvor Magnussen mangler erfaring.



VURDERING: En mulighed

Foto: Jared C. Tilton Vis mere Foto: Jared C. Tilton

NASCAR

Den amerikanske oval-serie for voldtunede standardvogne har været nævnt som en mulighed for Kevin Magnussen – fordi Gene Haas ved siden af sit Formel 1-hold også har et Nascar-team.

Men det er ikke realistisk.

Nascar er en højspecialiseret form for racing, hvor man skal starte i en af de lavere rangerende klasser. Og helst være født i USA



VURDERING: Udelukket

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA Vis mere Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

FORMEL E

Mesterskabet for el-drevne formel-biler bliver mere og mere populært og har i dag flere bilfabrikker på startlisten end Formel 1. Bilfabrikkerne er med til at sikre et lønniveau, der kun overgås af Formel 1.

Men Formel 1-kørere anser Formel E-bilerne som langsomme og kedelige, og Kevin Magnussen har tidligere haft mesterskabet langt nede på sin ønskeliste.

I dag er han måske tvunget til at være mindre kræsen, men Formel E-mesterskabet 2021 starter allerede 16. januar, og de fleste sæder er for længst besat.



VURDERING: En mulighed

Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

WEC

VM-serien for sportsvogne, hvor 24-timersløbet i Le Mans er sæsonens absolutte højdepunkt, har mellemsæson i 2021, mens man afventer et nyt reglement for såkaldte 'hypercars' i 2022.

Arrangørerne af mesterskabet vil gerne have danskeren på startlisten, der fra næste sæson inkluderer en nyt fabriksteam fra Peugeot.

Her er Romain Grosjean en oplagt kandidat, og måske kan franskmanden igen blive teamkammerat med Magnussen.



VURDERING: En mulighed