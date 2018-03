Katastrofen blev total under Australiens Grand Prix, hvor Kevin Magnussen og Romain Grosjean begge udgik med mekaniske fejl efter ellers to harmløse dækskift i pitten.

Det gik næsten for godt. Kevin Magnussen lå før sit første pitstop på en solid og fantastisk fjerdeplads i Melbourne med teamkammeraten Romain Grosjean lige efter. Haas havde aldrig været bedre.

Men så gik det galt. Helt galt for Haas-teamet.

Pludselig raslede Kevin Magnussen ned gennem feltet efter sit pitstop og måtte til sidst parkere Haas-raceren.

Danskeren meldte over radioen om en fejl i ophænget. Men lige nu tegner der sig et billede af, at det kan have været en fejl hos Haas-mekanikerne i forbindelse med dækskiftet, som kan have kostet ham løbet. Det er dog endnu ikke bekræftet.

Skandalen i pitlane var dig slet ikke slut for Haas. For straks efter, at Kevin Magnussen var udgået, var det nu Romain Grosjeans tur til at holde stille ude på banen.

Frankmanden var nærmest opløst af en blanding af raseri og sorg over, at hans løb var blevet ødelagt, da han ellers overtog Magnussens fjerdeplads. Men ødelagt var det for Grosjean.

Skæbnen ville nemlig, at Haas-teamet ikke fik spændt Romain Grosjeans venstre hjulsæt tilstrækkeligt, og derfor var det ikke længere sikkert at fortsætte ude på banen.

Haas har bekræftet, at Grosjeans hjul sad løst, men mangler endnu at sætte ord på, hvad der skete med Kevin Magnussens racer.

FIA har nu valgt at undersøge, hvad der skete i Haas-garagen, da det er ulovligt at sende en bil på banen, der kan være til fare for køreren og de øvrige biler på banen.

BT følger sagen, hvor vores mand i pitten er hos Haas for at få en melding.