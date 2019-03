Hun kørte mod Kevin Magnussen i gokart. Hun var teamkammerat med Max Verstappen. Og nu skal hun køre Le Mans.

25-årige Michelle Gatting er jævnaldrende med Kevin Magnussen, og i gokart var hun en af hans skarpeste konkurrenter.

»Vi kørte i junior-klassen sammen helt tilbage omkring 2003. Et par år senere blev det endnu mere seriøst, og i 2007 var vi så en overgang teamkammerater i det hollandske PDB-team,« fortæller Michelle.

I de år var Kevin og Michelle uhyre jævnbyrdige. Nogle gange var Kevin hurtigst, nogle gange var Michelle hurtigst.

Kevin var ikke fantastisk i gokart Michelle Gatting

I det danske Super Kart KF3-mesterskab 2007 blev Michelle nummer tre og Kevin nummer 15. I det nordiske Viking Trophy blev Kevin nummer fire og Michelle nummer 11.

»Kevin var ikke…hvordan skal jeg sige det? Han var ikke fantastisk i gokart, og hvis man dengang skulle pege på en fremtidig dansk superstjerne, ville man vælge Michael Christensen (fabrikskører for Porsche i GT-racing, red.). Han vandt en række internationale titler i de år.«

»Kevin vandt ikke rigtig nogen mesterskaber, men det hang også sammen med, at han hele tiden rykkede videre op gennem klasserne, så det var sjældent, han kørte en fuld sæson i samme mesterskab. Og allerede i 2008 var han klar til Formel Ford, mens jeg måtte blive i gokart endnu et par år,« fortæller Michelle og tilføjer:

»Og så snart Kevin kom videre fra gokart, udviklede han sig jo enormt. Så gik det rigtigt stærkt,« tilføjer Michelle.

»Kevin var altid meget målrettet,« husker Michelle.

»I gokart talte vi altid meget om, hvad man skulle gøre, hvis man var involveret i et crash. Ideen var, at man skulle forsøge at fremprovokere et rødt flag, der stoppede løbet, så fik man en chance for at være med igen, fordi mekanikerne kunne hente gokarterne, og forhåbentlig få dem klar igen til re-starten.«

»Derfor snakkede vi altid om, at man skulle vælte ud af sin kart og spille såret, så var chancen for et rødt flag størst. Jeg tror aldrig, der var nogen, der turde gøre det undtagen Kevin Magnussen.«

»Det var vist til en afdeling af det åbne italienske mesterskab, hvor vi var en del danskere med. Vi andre sad på tribunen og så et af de indledende heats med Kevin. Så var der et crash, hvor han var involveret.«

Det gik hurtigt op for mig, at Formel 1 ikke kun handler om at køre stærkt, for penge og forbindelser spiller også en enorm rolle Michelle Gatting

»Han kommer ud af karten, og vælter om i græsset, og der kommer rødt flag. Oppe på tribunen går vi lidt i panik, for vi er overbeviste om, at han er skadet. Der kommer ambulance og læger ud til ham, og de kører ham væk«

»Jeg har hørt, at de ville til at klippe hans dragt op, men lige i det øjeblik, bliver han frisk igen. Så gennemskuede de ham, og han kom ikke ud at køre mere…«

Michelle Gatting var i en årrække en af Europas allerbedste gokart-kørere. Hun var blandt andet teamkammerat med Max Verstappen, der få år senere vandt sit første Formel 1-løb og inden weekendens grandprix i Bahrain ligger på tredjepladsen i VM 2019.

»Jeg havde det sjovt sammen med Max. Vi var som bror og søster i de år. Vi lignede hinanden så meget, og på banen var vi begge meget aggressive. Og så havde vi begge en lidt småskør far i baggrunden,« griner Michelle, der stadig har kontakt med den hollandske Formel 1-stjerne.

»Jeg har faktisk kørt mod mange af de nuværende Formel 1-kørere. Nogle af dem er rigtig gode, og har virkelig fortjent den karriere, de har fået. Men der er også nogle af dem, der kører Formel 1 i dag, som jeg i hvert fald ikke havde problemer med i gokart.«

»Dengang drømte jeg selvfølgelig også om Formel 1. Jeg var på et tidspunkt i kontakt med Claire Williams (chef for Williams-teamet, red.) om at prøve deres simulator, men tættere på kom jeg ikke.«

»Det gik hurtigt op for mig, at Formel 1 ikke kun handler om at køre stærkt, for penge og forbindelser spiller også en enorm rolle. I dag er jeg mindre naiv, men jeg kan da stadig ærgre mig over, at jeg aldrig fik chancen.«

Efter gokart kørte Michelle i mange forskellige klasser. Over alt scorede hun bemærkelsesværdige resultater. Og over alt manglede der penge til at rykke videre op i racer-hierarkiet.

Michelle Gatting, der her ses sammen med sin ven, Formel 1-køreren Max Verstappen Foto: Grand Prix Photo Vis mere Michelle Gatting, der her ses sammen med sin ven, Formel 1-køreren Max Verstappen Foto: Grand Prix Photo

Indtil i år. Hun har netop indgået en aftale med det schweiziske Kessel Racing-team, der indsætter en Ferrari 488 GTE i den europæiske Le Mans-serie og 24-timersløbet i Le Mans i juni.

I en klasse, hvor næsten alle betaler for at være med, har Michelle fået en gratis plads hos Kessel. Her udgør hun sammen med Rahel Frey (Schweiz) og Manuela Gostner (Italien) et rent pige-team.

»At køre Le Mans har længe været et stort mål for mig. Jeg vil gøre det så godt som overhovedet muligt i Le Mans og de andre løb, jeg skal køre for Kessel-Ferrari. Det er en kæmpe chance, jeg har fået.«

Kevin Magnussen husker tydeligt alle duellerne med Michelle på gokart-banen i de unge år:

Her ses Michelle Gatting foran Kevin Magnussen i et gokart-løb. Vis mere Her ses Michelle Gatting foran Kevin Magnussen i et gokart-løb.

»Vi var teamkammerater i gokart, og hun var altid sindssygt hurtig. Hun var ofte hurtigere end mig, og også oftere end jeg syntes om.«

»Jeg havde ikke noget problem med at tabe til en pige, men jeg tror hun følte, at vi drenge var meget imod hende - uden at det egentlig var tilfældet. Hun tænkte vist mere på det, end vi drenge gjorde,« siger Kevin Magnussen

Og Kevin Magnussen er da også sikker på, at Michello Gatting vil klare sig godt i Le Mans.

»Jeg har ikke fulgt hende så tæt de seneste år, men hvis du har talent i gokart, har du det som regel også i racerbiler,« siger han.