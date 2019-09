Hvem skal have det andet sæde hos Haas i sæsonen 2020?

Det højaktuelle spørgsmål i Formel 1-verdenen venter man stadig svar på.

Men de oplagte kandidater til at blive Kevin Magnussens holdkammerat den kommende sæson hersker der ikke meget tvivl om. Og der er fordele og ulemper ved begge kandidater, hvis man spørger racerkører Ronnie Bremer og B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. HØR SELV I SENESTE EPISODE AF K-MAGAZINE I BUNDEN AF ARTIKLEN

Nico Hülkenberg og Romain Grosjean står iføgle mange tunger i Formel 1-verdenen forrest i køen til at sætte sig i Haas-raceren og gøre danskeren selskab.

Heldigvis for Haas er det købers marked, for de skal begge (Hülkenberg og Grosjean, red.) gå ned i løn for at få en plads hos Haas. Peter Nygaard

»Jeg tror ikke, der er andre i spil end Grosjean og Hülkenberg (hos Haas, red.). Jeg har svært ved at se, hvem de skal vælge, for de har begge gode ting at byde ind med.«

»Hülkenberg kan komme med nogle nye tekniske input, og han kommer fra et topteam, som han kan tage erfaringer med fra. Han kan byde ind med en masse gode ting. Omvendt, så kender han jo ikke de problemer, Haas har haft i år, og som er nødvendige at skulle løse, før man kan komme videre med en 2020-model,« siger Peter Nygaard, der følger situationen hos Haas tæt.

Og så har Grosjean en særlig fordel, som Hülkenberg ikke har:

»Alle de problemer, som Grosjean har gennemlevet, kan han måske bruge konstruktivt til at hjælpe Magnussen og resten af Haas-teamet til udvikle den nye model,« tilføjer Peter Nygaard.

Romain Grosjeans fremtid hos Haas er fortsat ukendt, og den helt store udfordrer til hans sæde hedder Nico Hülkenberg. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Romain Grosjeans fremtid hos Haas er fortsat ukendt, og den helt store udfordrer til hans sæde hedder Nico Hülkenberg. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Valget mellem Romain Grosjean og Nico Hülkenberg er også vanskeligt i Ronnie Bremers optik, selvom han samtidig har svært ved at se Grosjean fortsætte i teamet.

»Grosjean skal i min verden væk fra Haas. Jeg kan ikke se, hvad han stadig laver der. Han brokker sig mere over alt muligt i stedet for at vide, at hvis ikke han strammer balderne, så er han ude,« siger Ronnie Bremer.

»Hvis jeg var Haas, og hvis jeg ville vælge Grosjean, så ville jeg spille det her kort ud med, at der skal ske noget, og han skal oppe sig. Han har haft alt mange fejl, han ikke burde, og han er den, der har mest erfaring i teamet. Alligevel bliver han slået af den anden kører (Magnussen, red.),« uddyber han.

Derudover ligger en af udfordringer i valget mellem de to kørere for Ronnie Bremer også i samarbejdet mellem to kørere på et hold.

Nico Hülkenberg er et af de navne, der er i spil til at køre for Haas i 2020. Men han får konkurrence af den nuværende Haas-kører, Romain Grosjean. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Nico Hülkenberg er et af de navne, der er i spil til at køre for Haas i 2020. Men han får konkurrence af den nuværende Haas-kører, Romain Grosjean. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Haas har haft udfordringer med Romain Grosjean og Kevin Magnussen, der til tider har svært ved at komme overens, og samtidig har den danske Formel 1-kører også været oppe at toppes med Nico Hülkenberg på banen.

»Nu er man måske ved at få styr på, at de (Grosjean og Magnussen, red.) spørger over radioen, om de må overhale og sådan, og det skal man måske forfra med igen, hvis det er Hülkenberg (der kommer ind i teamet, red.). Og så tror jeg desværre for Hülkenberg, at han ikke sælger sig selv godt nok i øjeblikket,« siger Ronnie Bremer.

De ledige Formel 1-sæder i sæsonen 2020 svinder ind, og derfor har Haas også overhånden, når det kommer til at vælge en kører til den kommende sæson.

»Heldigvis for Haas er det købers marked, for de skal begge (Hülkenberg og Grosjean, red.) gå ned i løn for at få en plads hos Haas. Det er faktisk det bedste ledige sæde, der er tilbage,« fortæller Peter Nygaard.

Hvem der ender med at blive Kevin Magnussens holdkammerat i næste sæson må tiden vise.

I weekenden køres der Formel 1 i Italien, og du kan både chatte med B.T.s Formel 1-korrespondent i løbet af weekenden og følge løbet direkte på bt.dk.