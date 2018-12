Romain Grosjean er ovenpå. Han dominerer Kevin Magnussen. I hvert fald hvis du spørger den franske Haas-kører selv om konkurrencen med sin danske teamkammerat.

For selvom pointhøsten siger noget andet og taler i Kevin Magnussens favør med en forskel på 19 point, så mener den 32-årige franskmand, at han overtog dominansen på Haas-teamet i den sidste del af sæsonen.

»Han (Magnussen, red.) fik en del point tidligt på året, og jeg fik ingen. Så var der selvfølgelig de otte point på Monza, som jeg mistede. Det er ikke et eller to - det var en stor bid. Næsten halvdelen af afstanden. Så hvis du ser på det fra Tyskland til nu, mener jeg, at jeg måske har haft overhånden,« siger Romain Grosjean til Autosport.

Romain Grosjean scorede ikke et eneste point i de første otte grandprixer i 2018, mens Kevin Magnussen lige så stille og roligt samlede 27 point sammen til teamet.

Kevin Magnussen i Sao Paulo i november inden Brasiliens Grand Prix. Foto: NELSON ALMEIDA

Så kom franskmanden i gang, og i det endelige regnestykke med Kevin Magnussen endte Grosjean med at være manden, som fik årets bedste placering - nummer fire i Østrig, mens han også til sidst vandt kvalifikationsduellen 10-9 over danskeren.

»Ja, afstanden er stor, men det var større i starten, og jeg synes, jeg har gjort det godt i forhold til at komme tilbage. Også i kvalifikationerne, for jeg var milevidt efter, og jeg har gjort det ret godt,« siger Romain Grosjean, der igen vender tilbage til Magnussens gode start på sæsonen.

»Tidligt på året gjorde han det virkelig godt. Han blev nummer fem i Bahrain - det er 10 point, og så fortsatte han, mens jeg fortsatte med at have enten problemer eller lavede bare fejl, så jeg ikke fik point.«

Den interne duel mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean fortsætter i næste sæson hos Haas, hvor begge kørere skal forsøge at hente point ind til det amerikanske team. Den dyst starter 17. marts med Australiens Grand Prix.

VM-stillingen 2018 1. Lewis Hamilton, Mercedes, 408 point 2. Sebastian Vettel, Ferrari, 320 point 3. Kimi Räikkönen, Ferrari, 251 point 4. Max Verstappen, Red Bull, 249 point 5. Valtteri Bottas, Mercedes, 247 point 6. Daniel Ricciardo, Red Bull, 170 point 7. Nico Hulkenberg, Renault, 69 point 8. Sergio Perez, Force India, 62 point 9. Kevin Magnussen, Haas, 56 point 10. Carlos Sainz, Renault, 53 point 11. Fernando Alonso, McLaren, 50 point 12. Esteban Ocon, Force India, 49 point 13. Charles Leclerc, Sauber, 39 point 14. Romain Grosjean, Haas, 37 point 15. Pierre Gasly, Toro Rosso, 29 point 16. Stoffel Vandoorne, McLaren, 12 point 17. Marcus Ericsson, Sauber, 9 point 18. Lance Stroll, Williams, 6 point 19. Brendon Hartley, Toro Rosso, 4 point 20. Sergey Sirotkin, Williams, 1 point