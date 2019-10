Et køligt tillykke.

Det er snarere reglen end undtagelsen, at Lewis Hamilton skal en tur på podiet eftet et Formel 1-grandprix.

Og den forsvarende verdensmester skulle naturligvis også derop efter søndagens løb i Japan, men i denne omgang måtte han nøjes med en tredjeplads efter Sebastian Vettel på andenpladsen og holdkammeraten Valtteri Bottas, der vandt løbet.

Og det var altså tydeligt at fornemme en vis skuffelse over Mercedes' eksevering af Japans Grand Prix, da Hamilton over radioen ønskede tillykke med konstruktørmesterskabet, som Mercedes vandt søndag.

Her ses Valtteri Bottas på toppen af podiet som vinder af søndagens løb i Japan. Lewis Hamilton måtte nøjes med tredjepladsen. Foto: ISSEI KATO Vis mere Her ses Valtteri Bottas på toppen af podiet som vinder af søndagens løb i Japan. Lewis Hamilton måtte nøjes med tredjepladsen. Foto: ISSEI KATO

»Lewis, det er Toto. Svær dag i dag, men vi har lige vundet konstuktørmesterskabet for sjette gang i træk. Mange tak for din støtte, god kørsel,« lød det fra teamchef Toto Wolff over radioen, da bilerne var kørt over målstregen.

Men Lewis Hamilton var noget kortfattet, da han svarede tilbage.

»Tillykke, gutter,« lød det køligt fra den britiske Formel 1-kører.

Hamilton endte som nævnt på en tredjeplads, men undervejs lå han faktisk og førte løbet. Men her valgte Mercedes på grund af strategi og dækvalg at hive ham i pit.

Da han kom ud på nye dæk var både Valtteri Bottas og Sebastian Vettel naturligvis kørt forbi, og derfor skulle Hamilton jagte Vettel og forsøge at køre forbi tyskeren. Men det lykkedes ikke.

Radiomeldingen fra Toto Wolff forsøgte derfor over radioen at forklare Hamilton, at der trods alt blev truffet rigtige beslutninger i Mercedes-garagen også, da holdet vandt konstruktørmesterskabet.

Hør selv i videoen i toppen af artiklen.

Kevin Magnussen havde en dag lige til glemmebogen i sønagens løb. Danskeren endte som nummer 17.