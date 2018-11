Lørdag bød på positivt nyt til Kevin Magnussen og Haas.

Ikke kun var teamets racere overraskende hurtige - der faldt også straffe til flere konkurrenter.

Det beyder, at det set fra Haas' perspektiv kan blive en særdeles spændende kvalifikation lørdag og grandprix søndag.

Ved lørdagens tredje træning var der god fart hos Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean.

Her var de to Haas-kørere for første gang i flere løb igen 'best of the rest'. Det vil sige nummer 7 og 8 efter kørerne fra de tre store hold (Mercedes, Ferrari og Red Bull) - og Kevin Magnussen var hurtigst i den interne teamduel.

Herefter har det vist sig, at en af rivalerne i det tætte midterfelt må gå ind til kvalifikationen med udsigt til en grid-straf.

Racing Point Force Indias Esteban Ocon måtte skifte en gearkasse før tid, og ifølge reglementet koster det fem startplaceringer.

Samme straf har Red Bulls Daniel Ricciardo modtaget, fordi han udskiftede en motordel.

Der mangler kun to løb i 2018-sæsonen, og det Haas har brug for et virkeligt godt resultat, hvis drømmen om at slutte som 'best of the Rest', en fjerdeplads i konstruktør-VM, skal gå i opfyldelse.

Lige nu er der 30 point op til Renaults fjerdeplads.

På samme måde jagter Kevin Magnussen også den samlede 7.-plads i VM-stillingen. Her er der 16 point op til Renualts Nico Hülkenberg, og danskeren har endnu ikke opgivet jagten.

Kvalifikationen til Brasiliens Grand Prix køres lørdag kl 18.