De to Ferrari-kørere Charles Leclerc og Sebastian Vettel fik søndag vist, at to holdkammerater godt kan køre ræs.

Den unge monegasker Leclerc startede Bahrains Grand Prix på pole position, mens Vettel startede lige bag ham.

Og de to Ferrari-kørere kom i intens duel. Først overhalede Vettel, men ikke længe efter fik Leclerc svaret igen.

Se den fede Ferrari-fight øverst i artiklen.



Kevin Magnussen startede søndagens løb som nummer seks efter en flot kvalifikation lørdag.

Men ikke længe efter starten måtte danskeren indse, at han ikke helt kunne følge med og røg hurtigt et par pladser ned gennem feltet.

Hans teamkammerat Romain Grosjean havde dog en værre dag på kontoret end Magnussen.

Grosjean måtte nemlig for andet løb i træk udgå.