Kevin Magnussen måtte udgå med en teknisk defekt efter 26 omgange af Østrigs Grand Prix.

Her havde danskeren ellers lukreret på andres uheld og kørt sig frem som nummer 11.

Men i en duel med Renaults Esteban Ocon gav Kevin Magnussens bremser efter for belastningen, og derfor kørte danskerens racer bare ligeud, da han forsøgte at bremse ned i sving to. Se videoen i playeren øverst.

De ødelagte bremser markerede derfor en helt igennem skidt sæsonstart for Kevin Magnussen, som dog får chancen for revanche, når Formel 1 igen kører på Red Bull Ring i den kommende weekend.

Kevin Magnussen forklarede selv, at bilen kun bremsede på baghjulene.

»Det så ellers godt ud, men jeg fik en eller anden form for bremsesvigt. Da jeg træder på bremserne, er det kun baghjulene, der bremser. Jeg ved ikke hvorfor, men det er helt klart en eller anden fejl i systemet.,« sagde Kevin Magnussen.