Det endte, som det absolut ikke skulle.

Romain Grosjean var den bedste Haas-kører i årets sidste kvalifikation - og dermed endte franskmanden også med at give Kevin Magnussen baghjul i dén disciplin set over hele 2018-sæsonen.

Samlet set giver det Romain Grosjean en kvalifikations-sejr på 11-10.

Og det tal blev absolut ikke kønnere af, at Kevin Magnussen undervejs i sæsonen førte med hele 9-3, men et katastrofalt efterår har kostet dyrt for danskeren.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' og husk, at du også kan abonnere på podcasten i iTunes lige HER

Ser man nærmere på tallene for årets 21 kvalifikation er der flere dårlige nyheder til Kevin Magnussen i det indbyrdes Haas-regnskab.

Ser man på placeringerne i de enkelte kvalifikationsrunder - Q1, Q2 og Q3 - er det også tydeligt, at Romain Grosjean har været markant skarpere.

Lørdag i Abu Dhabi kvalificerede franskmanden sig for 16. gang i sæsonen til Q3. Det har Kevin Magnussen kun formået at gøre 10 gange.

Det gennemsnitlige kvalifikationsresultat har for Kevin Magnussen været en 10,52.-plads, mens Romain Grosjean har vært et halvt fordæk bedre med en 10,04.-plads.

Romain Grosjean. Foto: Mark Thompson Vis mere Romain Grosjean. Foto: Mark Thompson

I årets sidste kvalifikation i Abu Dhabi, manifesterede Romain Grosjean sig ikke bare som bedste Haas-kører for femte gang i træk. Med en 7.-plads scorede han også titlen 'best of the rest', som har været et mantra for midterfeltet i hele sæsonen.

Han var da også godt tilfreds.

»For at være helt ærlig, så var mit første forsøg i Q3 en af de bedste omgange i min karriere. Jeg kørte over målstregen og vidste, at der ikke var meget mere at komme efter,« sagde Romain Grosjean efterfølgende ifølge Haas' hjemmeside.

Omvendt var humøret ikke i top hos Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen sluttede skidt. Foto: Hassan Ammar Vis mere Kevin Magnussen sluttede skidt. Foto: Hassan Ammar

»Jeg havde ikke rigtig farten i dag – jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med hensyn til dækkene,« sagde den danske Haas-kører.

Haas-teamchef Guenther Steiner havde følgende at sige om årets sidste kvalifikation:

»Vi havde håbet på at have begge kørere i Q3. Racerne var tydeligvis hurtige, men Kevin havde et problem med bilen. Romain gjorde et fantastisk arbejde. Bilen er hurtigt, så jeg tror, at Kevin kan hente noget af det tabte i løbet,« sagde han med håb om et bedre resultat i søndagens grandprix.

Husk, du kan følge sæsonens sidste Formel 1-grandprix live her hos B.T. fra kl. 14.10.