Kevin Magnussen har fået ry for at ’dykke’ i anden sæsonhalvdel.

Dét ry har han i år kørt fra med 300 km/t: Efter sommerferien har han slået teamkammerat Romain Grosjean i fem ud af syv kvalifikationer.

De to gange franskmanden var hurtigst, havde Haas-kørerne markant forskellige biler, og den bedste befandt sig i Grosjeans side i garagen

I de seneste to løb har Haas-racerne været omtrent ens, og her har Magnussen sat sig igennem. I USA var han ligesom i Mexico i sidste uge et par tiendedele hurtigere end Grosjean i kvalifikationen.

Det er ganske meget i et tæt midterfelt. Og det bliver rigtig markant, fordi enkeltstående kvalifikationsomgange er Grosjeans spidskompetence.

I løbet leverede Magnussen endnu en super-start, der sendte ham helt op i top-10. Her hørte Haas VF19 reelt ikke hjemme, og da de sædvanlige dækproblemer begyndte efter få omgange, faldt han tilbage, uden at kunne forsvare sig.

Samtidig havde han bremseproblemer, og det kan ikke have været betryggende på en hurtig bane som Circuit of the Americas.

Alligevel holdt han sig foran Grosjean indtil den ene bremseskrive eksploderede kort før mål.

Jeg har givet Magnussen mange otte-taller i år. Ni-tallet er reserveret til point-palceringer og 10 får han først den dag, han igen er på podiet.

Otte-tallet er udtryk for en flot, omtrent fejlfri weekend, hvor han endnu en gang satte en erfaren, hurtig teamkammerat på plads.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Austin, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.