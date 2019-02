Endelig!

Langt om længe er sløret blevet løftet for, hvordan Haas nye Formel 1-racer ser ud. Det skete forud for den første testdag i Barcelona mandag morgen.

I selskab med sin holdkammerat Romain Grosjean, afslørede Kevin Magnussen den nye bil.

I klippet øverst kan du se den nye Haas VF-19-racer.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'K-Magazine' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Noget af sløret for den nye bils look blev allerede løftet for under to uger siden ved et event i London, hvor bilens nye farvedesign blev præsenteret på en gammel 2018-model.

Men mandag var det så den helt rigtige 2019-bil, som Kevin Magnussen skal køre i denne Formel 1-sæson, der blev vist frem i Barcelona.

Der er dermed også taget hul på de store og vigtige testdage, hvor bilerne for alvor skal prøves af, inden det går løs i Australien den 17. marts.

»Den ser hurtig ud, den ser vred ud,« sagde Kevin Magnussen blandt andet ved evnetet i London, da bilen de nye Haas-farver blev præsenteret på den gamle bil.