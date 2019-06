For Kevin Magnussen blev Canadas Grand Prix endnu et løb, der blev præget af dækproblemer.

Fra sin selvforskyldte start fra pitten gjorde han aldrig for alvor fremskridt, for manglende temperatur i dækkene holdt ham tilbage.

Han kæmpede med en umulig bil, og blev forstående nok frustreret.

At han på pit-radioen brokkede sig så højlydt, at teamchef Guenther Steiner måtte sætte ham på plads, pyntede ikke på K-Mags weekend i Montreal.

Det var til gengæld positivt, at han kort efter var moden nok til at undskylde sit udfald.

Danskeren havde med et nyt baghjulsophæng en teknisk fordel fremfor teamkammerat Romain Grosjean i træning og kvalifikation.

Magnussen fortalte, at det gav en ’lille forbedring’, men den skal alligevel med i vurderingen, når man sammenligner Haas-kørernes præstationer i Montreal.

Her var Magnussen under træning og kvalifikation hurtigere end franskmanden, og danskeren synes i øjeblikket at have overtaget i den interne Haas-kamp.

Kvalifikations-crashen var naturligvis en personlig fejl, der skal trække ned i bedømmelsen. Men det hører med i billedet, at det var første gang at Magnussen smadrede en Haas-racer.

Når man weekend efter weekend oplever hvor mange små og store fejl hans teamkammerat begår i kampen for at sætte omtrent samme omgangstider som danskeren, er det imponerende hvor ’fejlfri’ Magnussen har været indtil nu.

Det var en mixet weekend med flere ned- end opture, og derfor får Kevin Magnussen et 5-tal.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Montreal, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.