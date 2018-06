Kevin Magnussen og Haas-teamet fortsætter med at imponere. Under den indledende træning til Østrigs Grand Prix på Red Bull Ring var det amerikanske team igen ’best-of-the-rest’ efter de tre etablerede tophold med Romain Grosjean og Kevin Magnussen henholdsvis syvende- og ottende-hurtigst - adskilt af 1/10 sekund.

»Jeg er optimistisk. Træningen i dag gik godt – vi havde god fart i bilen, og den var i god balance. Så vi fokuserede på at lære så meget om dækkene som muligt,« sagde Magnussen efter træningen til B.T.

Han har en overraskende forklaring på hvorfor Haas trods feltets mindste budget i år topper midterfeltet.

»Vi har en bedre bil med mere forudsigelig aerodynamik. Men én af de vigtigste årsager til vores fremgang er vores nye dækmand – Tomi-san. Han har virkelig forstærket teamet og vores forståelse af dækkene. Det er et område, hvor vi er gået meget frem. Når man forstår dækkene, er det også nemmere at forstå bilen,« siger Magnussen.

’Tomi-san’s fulde navn er Hiroshi Tomitsuka. Japaneren kom til Haas efter sidste sæson, hvor teamet ofte havde åbenlyse problemer med at få deres dæk til at fungere.

Her ses Kevin Magnussens hemmelige våben - 'Tomi-san' (Foto: Grand Prix Photo) Foto: (Foto: Grand Prix Photo) Vis mere Her ses Kevin Magnussens hemmelige våben - 'Tomi-san' (Foto: Grand Prix Photo) Foto: (Foto: Grand Prix Photo)

»Han har arbejdet hos Bridgestone, og har 20 års erfaring med racerdæk. Han er bare rigtig god til at ’forstå’ dæk,« siger teamchef Guenther Steiner.

»Det er jo det, vi bruger 80 procent af vores tid på under træningen – at forstå dækkene,« tilføjer Romain Grosjejan.

»Og i den sammenhæng er Tomi-san bare en kæmpe hjælp.«

»De her dæk er svære at få til at fungere,« siger Magnussen.

»Her på Red Bull Ring er asfalten for eksempel meget jævn og ikke særligt ru. Det betyder, at der ikke kommer så meget energi ind i dækkene, og de bliver ikke rigtig varme. Resultatet er, at der er mindre slitage – men det er også sværere at ’tænde’ dækkene, så man får udnyttet dem maksimalt på en enkelt omgang. Her er Tomi-san en stor hjælp,« forklarer Magnussen.

Haas-kørerne var kun et par tiendedele efter de langsommeste i top-seks, men Magnussen tror alligevel ikke på, at de kan udfordre Mercedes, Red Bull og Ferrari.

»Det er en kort bane, og derfor er der tidsmæssigt ikke særligt langt mellem de forskellige teams. Den korte bane betyder også, at selv små fejl bliver kostbare: Der er kun otte sving, og hvis man laver en fejl i et af dem, er det en stor procentdel af en omgang, der er ødelagt,« siger han.

»I dag var vi fjerdehurtigste team og ’best-of-the-rest’, som er det bedste, vi kan håbe på. Lige der, hvor vi befinder os i feltet, er det meget tæt kamp om placeringerne. Det er ikke givet, at vi i kvalifikationen lørdag forbliver, hvor vi er i dag, men vi giver det et skud! Det hele skal passe sammen, så vi får en god kvalifikation og så forhåbentlig scorer VM-point på søndag.«

Under FP2-træningen blev Kevin Magnussen vinket ud i pitten, uden det ene hjul var fæstnet. Det var helt udramatisk, men episoden kostede efterfølgende teamet en bøde på 5000 Euro

(cirka 37.000 kroner).

»Men vi fik selv stoppet bilen, så vores systemer virker,« understregede Steiner.