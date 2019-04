Efter en katastrofal fredag, hvor Kevin Magnussen og Romain Grosjean kun var hurtigere end Williams’ bundpropper, leverede Haas lørdag et storstilet comeback under kvalifikationen til Kinas Grand Prix.

Begge kørere kvalificerede sig for tredje løb til Q3 for de 10 hurtigste kørere, og kun de to etablerede tophold Mercedes og Ferrari har præsteret det samme i år.

Shanghai International Circuit blev gradvist hurtigere i løbet af kvalifikationen, og derfor ventede de 10 kørere til sidste øjeblik med at køre ud på banen.

Det skabte så meget trafik, at hverken Magnussen eller Grosjean nåede at sætte en tid, og de starter derfor Kinas Grand Prix fra henholdsvis niende- og tiendepladsen.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads, Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Samlede point: Magnussen: 8 point

8 point Grosjean: 0 point

»Det var noget rod, for alle ville sætte en omgang på præcis samme tid,« sagde Magnussen efter kvalifikationen til B.T.:

»Det var egentlig ikke fordi vi kom for sent ud af pitten – under normale omstændigheder ville det have været OK. Men ’shit happens’ og nu skal vi bare videre. Og jeg synes egentlig ikke, at det var en dårlig kvalifikation – altså bortset fra at vi ikke fik sat en tid i Q3. Vi kunne måske have fået startplaceringer lidt længere fremme, men det er ikke noget, der vælter verden.«

Magnussen og Haas-teamet vil ikke afsløre baggrunden for den markante formfremgang fra fredag til lørdag.

»Jeg kan ikke fortælle dig, hvad vi har gjort,« sagde danskeren med et smil til B.T.´s udsendte medarbejder:

»Men det er ikke fordi, vi ændrede særligt meget ved bilen. Når det er så tæt, som det er i midterfeltet, skal man bare finde et par tiendedele for at rykke markant frem Og egentlig kan man ikke være sikker på, at det vi har ændret har gjort forskellen – det kan også bare handle om, at banen var varmere, og så virkede vores dæk bedre,« fortsatte Magnussen hemmelighedsfuldt.

For 14 dage siden kvalificerede Magnussen sig på en flot sjetteplads til Bahrains Grand Prix, men i løbet droppede han ned gennem feltet til en slutplacering som nummer 13.

Kan Kinas Grand Prix blive en lignende negativ oplevelse?

»Det så ikke godt ud i vores long-runs i går,« indrømmede Magnussen.

»På den måde kan man enten frygte en gentagelse af det, der skete i Bahrain – eller tage det som det kommer. Vores long-runs i går lignede det vi oplevede i Bahrain, men det er jo ikke ensbetydende med, at det samme kommer til at ske her.«

En del af problemet i Bahrain var en bagvinge, der skabte en masse downforce i svingene, men også sinkede Haas-kørerne på langsiden, så de ikke kunne forsvare sig fra angreb bagfra.

Her i Kina introducerede men derfor en ny bagvinge med mindre downforce og dermed også mindre vindmodstand på langsiden. Det lignede en logisk løsning – ikke mindst fordi langsiderne på Shanghai International Circuit er længere end i Bahrain.

Men nu siger Magnussen, at man foreløbig har droppet den nye vinge.

»Vi er gået væk fra den igen for at få mere downforce,« afslører han overfor B.T.

Følg søndagens grandprix i Kina live hos B.T. søndag kl. 8.10.