Lørdagens Formel 1-kvalifikation endte som frygtet for Kevin Magnussen.

I en total katastrofe.

Den danske Haas-kører måtte ikke bare se sig elimineret allerede i første kvalifikationsrunde, Q1 - men endnu værre: Han satte den dårligste tid af alle.

At Kevin Magnussen dog blev registreret for en 19.- og næstsidsteplads skyldtes, at Red Bulls Max Verstappen aldrig kom ud til kvalifikationen på grund af en kollision med væggen i lørdagens tidlige træning.

Til gengæld fik Haas-holdkammeraten Romain Grosjean faktisk fundet fart i raceren efter en problematisk grandprix-weekend for det amerikanske team. Franskmanden formåede at køres sig i Q2, og han var næsten en evighed hurtigere end Kevin Magnussen. Forskellen mellem de to Haas-kørere var knap et halvt sekund: 0,463 sekund.

