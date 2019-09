»Det er ulækkert.«

Sådan skrev Formel 1-stjernen Lewis Hamilton om det årlige grindehvals-drab på Færøerne og rettede efterfølgende kritk af Danmark, fordi Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab.

Han holder dermed Danmark ansvarlig for traditionen på Færøerne og viser på sin Instagram-profil billeder de hjælpeløse dyr, der må lade livet efter stik fra knive og spyd.

Du kan se det her, MEN VI ADVARER OM SÆRDELES STÆRKE BILLEDER.

»Hvordan kan disse mennesker bare stå der og synes, at dette er okay? Det er på ingen måde okay. Det er ulækkert - og Danmark, I bliver nødt til at sætte en stopper for det,« skriver den femdobbelte verdensmester blandt andet i sin tekst til billederne.

Opslaget og billederne af det årlige grindehvalsdrab har vakt enormt meget vrede i verden, og nu er den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen også gået ind i debatten.

Han deler holdningen til, at det ikke bør finde sted, men frikender Danmark for ansvaret.

»Danmark har ikke magten til at stoppe det her, Lewis. Men ja, det er helt og aldeles ulækkert. 100 procent enig,« skriver Kevin Magnussen som svar til Lewis Hamilton og hans 13 millioner følgere.

Danskeren har også en anden kamp, han søndag skal forsøge at vinde.

Her er der nemlig Formel 1-løb i Italien.

Kevin Magnussen skulle efter lørdagens kvalifikation være startet som nummer 12, men har fået en gave, som gør, at han rykkes frem.

Lewis Hamilton starter som toer.