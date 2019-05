Lewis Hamilton er nummer to. Og noget kunne tyde på, at den femdobbelte verdensmester ikke finder sig helt godt tilpas der.

Han er i hvert fald rimelig spids i det, når det kommer til teamkammeraten Valtteri Bottas’ nuværende succes. Bottas er nummer et på verdensranglisten efter Grand Prix-sejren Aserbajdsjan.

Og hvis finnen havde håbet på ros fra sin teamkammerat, bliver han nok ikke 100 procent tilfreds.

»Valtteri virker mere fokuseret. Han har den nye ingeniør og følger nogle af mine indstillinger. Det er et skridt i den rigtige retning. Den nye ingeniør er en hjælpende hånd,« siger Lewis Hamilton ifølge Daily Mail.

Foto: JUSTIN LANE Vis mere Foto: JUSTIN LANE

Den 34-årige brite får på den måde også rost sine egne evner, men Lewis Hamilton lader sig ikke udelukkende begejstre over at have bidraget til Valtteri Bottas’ succes.

For han vil selv vinde sin 76. grandprixsejr og sjette verdensmesterskab.

Derfor skal Valtteri Bottas ikke vente sig meget mere hjælp, hvis de to kæmper om positionerne i Formel 1-feltet.

»Jeg skal nok være respektfuld, og vi kommer ikke til at ramme hinanden, men hvad angår det at opgive en position så kommer det ikke til at ske igen,« siger Lewis Hamilton