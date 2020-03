Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton har valgt at gå i isolation, fordi han har mødtes med to andre kendisser, der er testet positiv for Corona-virus.

Det fortæller den engelske racerkører via de sociale medier. Årsagen til, at den mangedobbelte Formel 1-verdensmester stiller sig frem, er, at flere har spekuleret i, om han mon var smittet med Covid-19.

Rygterne er opstået, fordi Lewis Hamilton tidligere deltog i et velgørenhedsarrangenment, hvor skuespilleren Idris Elba samt Canadas førstedame Sophie Trudeau var tilstede.

I know that Coronavirus can make people nervous, but I want to reassure you all to stay calm, not to panic and remember to share some kindness and look after people who need help. Don't forget that handwashing is the most important thing you can do to protect yourself and others from coronavirus. It's more than just a quick rinse, you need to make sure you are using soap and water and washing for at least 20 seconds.. For official NHS advice visit: www.nhs.uk/coronavirus

Både Idris Elba and Sophie Trudeau er siden testet positive for Covid-19, men indtil nu er Lewis Hamilton gået fri.

»Der har været spekulationer om mit helbred, efter jeg var til et arrangement, hvor to mennesker senere blev testet positve for Corona-virus. Jeg ønsker, at I skal vide, at jeg har det godt og træner to gange dagligt,« siger Lewis Hamilton og fortsætter:

»Jeg har ingen symptomer, og der er nu gået 17 dage, siden jeg var sammen med Sophie og Idris. Jeg har talt med Idris, og jeg er glad for at høre, at han er ok.«

Lewis Hamilton forklarer, at han for at være sikker har valgt at opsøge sin læge flere gange.

»Jeg har talt med min læge og har tjekket flere gange, om jeg skulle tage testen. Men sandheden er også, at der er et begrænset antal testmuligheder, og der er andre mennesker, som har mere brug for det end mig. Især nu hvor jeg ikke viste tegn på symptomer, siger Hamilton, som sammen med resten af Formel 1-feltet må vente mindst indtil juni måned på at køre sæsonens første løb.