Verdensmesteren Lewis Hamilton lægger ikke skjul på sin forargelse.

»Jeg er meget, meget overrasket over, at vi overhovedet er her. Jeg synes, at det er fantastisk, at der er løb, men for mig er det chokerende, at vi alle sidder i dette rum,« siger han.

Coronavirussen er det store samtaleemne i Formel 1-paddocken i Melbournes Albert Park. For mens store sportsbegivenheder overalt i verden aflyses, insisterer Formel 1-organisationen, bilsportsforbundet FIA og de lokale arrangører stadig på at weekendens australske grandprix gennemføres.

»Der er allerede i dag mange fans, og det ser ud som om resten af verden måske har reageret en smule for sent, men i dag har vi for eksempel set præsident Trump lukke grænserne mellem Europa og USA. Vi har set NBA udsætte sin turnering – og alligevel fortsætter vi med at køre Formel 1,« siger Lewis Hamilton på årets første Formel 1-pressemøde.

Lewis Hamilton (nummer to fra højre) på pressemødet med Nicholas Latifi (tv.), Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo (th.).

Fem mekanikere og ingeniører – fire af dem fra Kevin Magnussens Haas F1 Team – er i isolation, mens de afventer resultatet af corona-undersøgelser. Da Hamilton bliver spurgt om han synes, det er sikkert at gennemføre løbet, svarer han:

»Pengene bestemmer. Jeg kan ærligt talt ikke sige andet…«

Og på et spørgsmål om, hvorvidt han har det godt med at være på Albert Park-anlægget, er svaret klart og tydeligt.

»Jeg så Jackie Stewart (80-årig Formel 1-legende, red.) her til morgen og han så frisk og sund ud, og der var andre ældre personer, der gik ind i paddocken. Så jeg er bekymret for folk her. Det bekymrer mig helt sikkert. Så svaret er 'nej',« siger Lewis Hamilton med henvisning til, at det især er ældre mennesker, der er i den største risikogruppe i forhold til konskevenserne af coronasmitten.

Kevin Magnussen tilføjer i forbindelse med sin presseseance torsdag:

»Man bliver da nervøs over alt det der sker. Ikke bare her, men overalt i verden – i Italien, i Danmark og så videre. Det er helt vildt. Alle her i paddocken synes det er underligt – mere underligt end skræmmende. Så det er ikke fordi jeg er bange, men man bliver da nervøs.«

Magnussen tog til Australien allerede i sidste uge for at have god tid til at overvinde jetlag.

»Så jeg har ikke rigtig kunne følge med i, hvad der sker derhjemme. Jeg har selvfølgelig hørt noget fra Louise (hans hustru ,red.) og fra mine forældre,« siger den danske Haas-kører:

»Men jeg er jo her for at køre race. Hvis teamet er her og vi er klar til at køre – så kører jeg. Jeg er ikke ekspert i de her ting, og jeg hader, når folk tror de er eksperter. Det synes jeg er et stort problem: Der er folk, der tror de ved en masse. Jeg tager de forholdsregler jeg kan – vasker mine hænder og så videre – og mere kan jeg egentlig ikke gøre.«

I næste uge er det planlagt at anden afdeling af Formel 1-VM 2020 skal køres i Bahrain, hvor man for at hæmme spredningen af corona-virussen afvikler løbet uden tilskuere.

»Hvis det er løsningen, må vi gøre det. Vi er nødt til at gøre hvad vi kan for at beskytte og selv og publikum,« siger Kevin Magnussen.

Udbredelsena af covid-29 har blandt andet betydet, at det danske samfund i udbredt grad er lukket ned fra i dag - følg B.T.s liveblog om coronavirussens konsekvenser her. I sportens verden blev de danske håndboldligaer ligeledes blev suspenderet onsdag aften, mens DIF opfordrer til at lukke alt idræt ned i de kommende to uger.