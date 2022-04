De kæmpede en håbløs kamp og var på grænsen til at give op.

Resultaterne udeblev, og stemningen blev værre og værre.

Men i år ser det hele ud til at være vendt på en tallerken, og det kommer nu Kevin Magnussen til gode.

Haas har gravet sig ud af det dybe, sorte hul, som det amerikanske Formel 1-hold var faldet i.

I sæsonens første to løb har den danske racerkører hjulpet Haas til flere point, end holdet scorede i hele 2020 og 2021 tilsammen.

Et kæmpe skridt frem i en sport, hvor styrkeforholdet ikke sådan lige ændres med et snuptag.

Så hvad er årsagen til den vilde forvandling?

»Haas har analyseret, hvad de har gjort forkert tidligere. De har reageret på det, de har manglet,« siger John Nielsen, der er Formel 1-ekspert hos Viaplay.

Kevin Magnussen har ramt direkte ind i Haas' vilde forvandling fra håbløs bundprop til solidt midterhold. Foto: LOREN ELLIOTT Vis mere Kevin Magnussen har ramt direkte ind i Haas' vilde forvandling fra håbløs bundprop til solidt midterhold. Foto: LOREN ELLIOTT

Den første del af forklaringen skal findes i det faktum, at Haas totalt opgav 2021 til fordel for et godt 2022, mens konkurrenterne delte tid og ressourcer på begge.

»De kastede alle rundstykker i én kurv sidste år og brugte alt det, de kunne – uden at gå på kompromis – på 2022-bilen for at have en overlevelseschance,« fortsætter John Nielsen.

Kevin Magnussens chef, Günther Steiner, har tidligere sagt, at holdet tog ét skridt tilbage for at tage to skridt frem.

Her kommer den anden del af forklaringen ind i billedet.

For uden en konkurrencedygtig bil var der ingen grund til at betale i dyre domme for to erfarne kørere. Kevin Magnussen og Romain Grosjean røg ud efter 2020, og ind kom Mick Schumacher og Nikita Mazepin.

Særligt sidstnævnte spiller en rolle, da han bragte den russiske storsponsor Uralkali med sig. Et firma ejet af Mazepins far, Dmitry.

Dmitry Mazepin er en russisk oligark med styrtende mange penge og tætte forbindelser til præsident Vladimir Putin.

Det var Haas' annullering af aftalen med russerne efter Putins invasion af Ukraine, der banede vejen for Kevin Magnussens eventyrlige comeback.

Præcis hvor mange penge Mazepin investerede i Haas, er uvist, men det er blevet vurderet til at være et trecifret millionbeløb.

Samtidig har Formel 1 introduceret et budgetloft på knap én milliard danske kroner, der har haft til formål at udligne holdenes økonomiske formåen, fordi de store hold for bare få år siden kunne bruge tre gange så mange penge som Haas.

»Budgetloftet spiller også ind på den måde, at man nu skal bruge midlerne og folkene godt. Bruger de for mange penge i starten af sæsonen, kan de ikke følge med til sidst,« fortæller John Nielsen.

Endnu en vigtig årsag skal findes i Haas' tætte samarbejde med Ferrari, der sidste år blev endnu tættere.

Under ledelse af den prominente og mangeårige Ferrari-ingeniør Simone Resta oprettede holdene i fællesskab en Haas-base tæt på Ferrari-fabrikken i Maranello. En gruppe på omkring 30 af Ferraris medarbejdere blev flyttet hertil og ansat af Haas.

Ud over den massive viden, de tager med sig, giver den geografisk tætte placering en anden fordel.

Haas var det femtebedste hold i 2018. Siden er de blevet næstsidst i konstruktør-VM i 2019 og 2020 og sidst i 2021. I denne sæson går det meget bedre igen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Haas var det femtebedste hold i 2018. Siden er de blevet næstsidst i konstruktør-VM i 2019 og 2020 og sidst i 2021. I denne sæson går det meget bedre igen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Det gør uden tvivl en forskel. Det kan være, de får en cappuccino sammen med nogle Ferrari-folk og kommer til at snakke lidt. Det kan ikke undgås,« lyder det fra John Nielsen.

Samtaler, der ganske vist befinder sig i en lovmæssig gråzone, men som kan bringe endnu mere af Ferraris enorme erfaring til gode for Haas, hvilket Otmar Szafnauer, teamchef for konkurrenten Alpine, tidligere har udtrykt bekymring over.

Haas' nedtur i 2020 faldt sammen med Ferrari-teamets egen nedtur, som F1-eksperter mener skyldtes den hemmelige aftale, Ferrari lavede med det internationale motorsportsforbund (FIA) efter en undersøgelse af, hvorvidt den markant bedre Ferrari-motor i 2019 overhovedet var lovlig.

Men det problem ser nu ud til at være løst for italienerne. Ferrari-motoren, som Haas stadig bruger, har fået en massiv indsprøjtning, så den nu igen er på højde med – hvis ikke bedre end – konkurrenternes.

Alt i alt ser det altså godt ud for Kevin Magnussen og Haas lige nu, men spørgsmålet er, hvor længe det kan vare ved.

»Haas har ikke det bedste ry, når det kommer til at udvikle bilen,« mener John Nielsen.

»Vi skal se tre-fire løb, før vi får en rangorden, vi kan regne med.«

Han vurderer dog alligevel Haas til at kunne kæmpe med om pointene hele sæsonen.

»Jeg tror, de bliver mellem nummer 8 og 12 sæsonen igennem,« forudsiger John Nielsen.

»Hvis vi så får de her åndssvage løb, som i Ungarn sidste år eller Monza i 2020, hvor Esteban Ocon og Pierre Gasly vandt, fordi favoritterne havde problemer, så er Haas der til at høste succesen, og det er en ny situation.«

I første omgang skal Kevin Magnussen fortsætte den positive tendens, når Australian Grand Prix køres søndag morgen klokken 7 dansk tid. Løbet kan ses på Viaplay.