Den skandale-ramte racerkører Santino Ferrucci, som er udviklingskører hos Kevin Magnussens Formel 1-team, siger nu undskyld, efter han gik amok ved søndagens Formel 2-løb på Silverstone.

Her blev den 20-årige Haas-reserve sendt hjem til USA med en karantæne på to løbsweekender og en bøde på 500.000 danske kroner for blandt andet at påkøre sin teamkammerat hos såvel Trident-teamet, men også hos Haas, Arjun Maini, selvom løbet var slut.

Santino Ferrucci blamerede sig også ved at udeblive, da dommerne kaldte ham på i tårnet for at få hans forklaring. Han brød også reglementet ved kun at være iført den ene kørerhandske nede i raceren, mens han havde sin mobiltelefon i den anden hånd. Begge ting er et brud på sikkerheden.

Se episoden herunder:

Haas junior Santino Ferrucci banned for 4 races after being found guilty of deliberately crashing into his team-mate & driving an F2 car to the race pits while using a mobile phone. He also declined to attend when summoned by stewards

More: https://t.co/uo2kIO5jRH#SkyF1 #F1 #F2 pic.twitter.com/0gKpYgSufj — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 8. juli 2018

En helt igennem dårlig dag for Santino Ferrucci, hvis karriere i international motorsport synes at være sendt til tælling.

Men nu er den unge racerkører kommet på andre tanker. Via sin Twitter-profil har Santino Ferrucci udsendt en længere undskyldning og et forsøg på at forklare sig.

»Jeg vil gerne sende mine mest dybtfølte undskyldninger for min opførsel søndag ved Formel 2-løbet på Silverstone. Her udviste jeg ekstremt dårlig dømmekraft mod slutningen af løbet, hvor jeg kom al for tæt på min teamkammerat Arjun. Jeg styrede væk, men ramte hans dæk. Heldigvis kom der ingen skader på hans bil,« indleder Santino Ferrucci og fortsætter:

»Der var intet overlagt ønske om hævn bag mine handlinger - kun vrede og frustration over, at det har været et forfærdeligt år. Jeg har ingen anden undskyldning, end at jeg er en 20-årige italiensk-amerikaner med en stor passion for motorsport, som er en meget følelsesladet sportsgren. Selvom der ligger en del provokation bag mit mentale udfald, så er der stadig ingen undskyldninger, og jeg vil gøre alt for, at det aldrig sker igen. Jeg indser nu, at jeg har skuffet mange mennesker, og jeg vil gerne undskylde over for mine sponsorer, Trident, Haas, FIA, Formel 2, mine fans, venner og familie.«

Santino Ferrucci fortæller også, at han kun udeblev fra mødet med dommerne, fordi han var nødsaget til at haste til lufthavnen efter løbet på Silverstone. Her skulle han nå et tidligt fly hjem til USA, da hans familie i øjeblikket er ramt af alvorlig sygdom.

En omstændighed som Santino Ferrucci angiveligt havde fået Trident-teamet til at videregive til dommertårnet.

Læs hele Santino Ferruccis undskyldning herunder:

pic.twitter.com/toyZn3NW04 — Santino Ferrucci (@SantinoFerrucci) 9. juli 2018

Santino Ferrucci krydrede i øvrigt hele missæren søndag ved på de sociale medier at kalde sin teamkollega Arjun Maini for en tudeprins.

Alt det har han nu trukket tilbage. Og nu kan Santino Ferrucci kun håbe på og bede til, at Haas og teamchef Günther Steiner accepterer hans undskyldning, så han fortsat kan være i teamet og på sigt være i spil til et Formel 1-sæde.

SOUND ON: Probably the most incredible radio message you will hear this year - Arjun Maini's frustrations at engine issues boils over!!https://t.co/bCW8GMPf4N …#SkyF1 #F1 #FrenchGP #F2 pic.twitter.com/jv4T0XbA0c — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 24. juni 2018

Indtil videre har Haas kun oplyst, at teamet er ved at undersøge, hvad der skete søndag eftermiddag.

»Haas F1 Team er fortsat i en proces med at indsamle alle informationer angående Santino Ferrucci og hans gerninger under Formel 2-løbet i weekend på Silverstone. Vi takker for jeres tålmodighed,« oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Trident-teamet, som Santino Ferrucci kører Formel 2 hos, har dog allerede meddelt, at de ikke længere ønsker ham i deres biler fremover.