Da Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean trillede ind i parc ferme efter Tysklands Grand Prix i Hockenheim, kom de ved et tilfælde til at holde ved siden ad hinanden.

Her var der tydeligt, at forholdet mellem Magnussen og Grosjean havde nået et nyt lavpunkt. De havde meget travlt med et kigge alle andre steder hen end på hinanden, og det var tydeligt, at der ikke var noget at tale om.

Men det var der: For andet løb i træk var Haas-kørerne stødt sammen. For tredje gang på 11 uger. Og for fjerde gang på et år.

Denne gang skete det mod slutningen af løbet, da Grosjean ville overhale Magnussen. I modsætning til på Silverstone for 14 dage siden kunne begge biler fortsætte, og de kørte i mål som henholdsvis nummer 9 og 10- hvilket senere på grund af en straf til Alfa Romeo blev opgraderet til en 7.- og en 8.-plads og 6 og 4 VM-point..

Ved den kommende samtale – måske er ’skideballe’ et bedre ord? – mellem de to Haas-kørere vil teamchef Günther Steiner sidde ved bordenden. Men hvor han i Silverstone for 14 dage siden var rasende, var han i Hockenheim nærmest resigneret.

»Jeg ved egentlig ikke, hvad skal jeg sige. Men de kan jo ikke blive ved med at køre ind i hinanden i hvert eneste løb,« sagde Haas-bossen, der planlægger at møde sine to kørere på torsdag som optakt til det næste grandprix i Ungarn.

Magnussen: 'Han valgte at dreje ind i mig'

»Vi har ikke fået at vide, at vi ikke må køre race mod hinanden. Men vi har meget tydeligt fået at vide, at vi ikke må ramme hinanden,« sagde Magnussen, da han forklarede sammenstødet med Grosjean.

»Jeg synes, jeg kørte meget konsekvent og var meget forudsigelig, men alligevel drejede Romain ind i mig, så vores forhjul ramte hinanden. Jeg gjorde ikke noget forkert - det var op til ham at undgå den situation.«

»Jeg respekterer ham som kører, og på alle andre områder arbejder vi godt sammen som teamkammerater. Men de her episoder skal undgås,« fortsatte Magnussen.

Grosjean havde kun et korfattet 'ingen kommentarer’ til sammenstødet.

Verstappen vandt kaos-løb

Det var ikke kun Haas-teamet, der oplevede et kaotisk grandprix i Hockenheim. Løbet var præget af en række regnbyger og utallige pitstop. Max Verstappen (Red Bull-Honda) understregede, at han er fremtidens mand i Formel 1, og scorede en overbevisende sejr.

På den glatte bane fejlede en række af topkørerne, og løbet blev en dundrende fiasko for Mercedes.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads / Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Spanien - Magnussen: 7.-plads /Grosjean: 10. plads Monaco: Magnussen: 14.-plads / Grosjean: 10.-plads. Canada: Magnussen: 17.-plads / Grosjean: 14.-plads Frankrig: Magnussen: 17.-plads / Grosjean: Udgået Østrig: Magnussen: 19.-plads / Grosjean: 16.-plads Storbritannien: Magnussen: Udgået / Grosjean: Udgået Tyskland. Magnussen: 8.- plads / Grosjean: 7.-plads Samlede point: Magnussen: 18 point

18 point Grosjean: 8 point

Den tyske bilfabrik, der har domineret Formel 1 siden 2014, fejrede i weekenden sit 125-års jubilæum i motorsporten, og løbets officielle titel var ’Mercedes-Benz Grosser Preis von Deutschland’.

Verdensmesteren Lewis Hamilton blev blot nummer 11 efter et par afkørsler og en tidsstraf, og hans Mercedes-makker Valtteri Bottas crashede ud af løbet. Det var første gang i mere end et år, at Mercedes ikke scorede VM-point.

Sebastian Vettel (Ferrari) startede fra bagerste række, men kørte sig på forrygende vis frem til andenpladsen, mens Daniil Kvyat blev nummer tre for Toro Rosso-Honda.

Formel 1-VM 2019 fortsætter allerede i næste weekend med Ungarns Grand Prix, der er sidste løb inden sommerferien.