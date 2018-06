KOMMENTAR

Efter to løb uden point skal Kevin Magnussen og Haas-teamet i denne weekend vende udviklingen.

Efter de specielle baner i Monte Carlo og Montreal, der bestemt ikke passede Haas' VF-18, er man med Frankrigs Grand Prix på Circuit Paul Ricard nu igen tilbage på en ’rigtig’ racerbane.

Det har Haas-lejren glædet sig til i ugevis, men måske skal man ikke skrue forventningerne alt for højt op, for selv om Paul Ricard er langt fra den unikke gadebane i Monte Carlo, minder den på flere punkter om Circuit Gilles Villeneuve i Montreal. Begge steder er der lange langsider, hårde nedbremsninger og en række ganske langsomme sving, der bestemt ikke er Haas VF-18´s livret.

Frankrig er tilbage i Formel 1-kalenderen efter en pause på mere end 10 år, og det er første gang, at der skal køres på den nye og meget moderne version af Paul Ricard-banen. Banen er præget af de enorme afkørselsarealer, Kevin Magnussen hader, men det indebærer også en fordel for Haas-kørerne, for efter en weekend på den smalle bane i Montreal, hvor det begrænsede reservedelslager reelt betød, at de fik besked på at køre med en vis sikkerhedsmargin, kan de igen satse 100 procent. På Paul Ricard er risikoen for at ramme autoværnene måske mindre end på alle andre Formel 1-baner.

Jeg kender banen fra Renault World-serien, og selv om den vil være en lille smule anderledes i Formel 1, ved jeg i det mindste, hvilken vej svingene drejer, og hvor man skal bremse Kevin Magnussen

Dæk-udvalget i Frankrig kan også komme Haas-kørerne i møde. Man slipper i hvert fald for de hypersoft-dæk, der ikke så ud til at gøre Haas mange tjenester i Monaco og Montreal.

Selv om Paul Ricard i sin nuværende udformning aldrig har været med i Formel 1-kalenderen, kender begge Haas-kørere banen mellem Marseilles og Toulon. Men mens Kevin Magnussen har rimelig aktuel formel-erfaring fra banen fra Formel Renault World-serien i 2012-13 (inklusiv pole positions, sejre og hurtigste omgang!) begrænser Romain Grosjeans Paul Ricard-erfaring sig til et GT-løb (i Ford GT)) helt tilbage i 2010. Det var derfor ham og ikke Magnussen, der fik en ’Paul Ricard-tur’ i Ferraris simulator i sidste uge.

»Jeg kender banen fra Renault World-serien, og selv om den vil være en lille smule anderledes i Formel 1, ved jeg i det mindste, hvilken vej svingene drejer, hvor man skal bremse og så videre. Jeg tror ikke, det vil tage ret lang tid at tilpasse sig til banen i en Formel 1- bil,« siger Magnussen.

I Frankrigs skal den update, Haas introducerede i Canada, for alvor vise sit værd. Kørerne var tilfredse med den, men det virkede som om, at den i første omgang passede bedre til Grosjeans kørestil end Magnussens. Jeg er spændt på om danskeren kan bryde tilbage i den kommende weekend, og igen etablere sig som hurtigste Haas-kører.

Så tror jeg på, at Magnussen og Haas igen kan blande sig i kampen om VM-pointene.

Og lad mig til sidst lige rette en misforståelse: Paul Ricard er opkaldt efter den franske pastis-producent, der byggede banen i starten af 1970´erne. Så populær var den folkekære, danske skuespiller med næsten samme navn trods alt heller ikke i Frankrig…