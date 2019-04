Haas-teamet mindes de tre børn af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, der blev dræbt ved terrorangrebet på Sri Lanka.

Det sker under weekendens grandprix i Aserbajdsjan.

Teamet har på næsen af både Kevin Magnussens og Romain Grosjeans biler placeret tre A´er og teksten ”In Loving Memory”.

De tre A´er refererer til de tre børns fornavne.

Foto: Grand Prix Photo Vis mere Foto: Grand Prix Photo

Anders Holch Povlsen og Bestseller har med tøjmærket Jack&Jones støttet Kevin Magnussen siden han kørte Formel 3.

Jack&Jones var sponsor for Renault, da Magnussen kørte for teamet i 2016.

I 2018 blev Jack&Jones sponsor for Haas-teamet, der allerede for et par dage siden postede et opslag på de sociale medier med teksten:

”Vores dybeste medfølelse går i disse timer til Holch Povlsen-familien. I er i vores tanker.”

pic.twitter.com/toVuqwhNHG — Haas F1 Team (@HaasF1Team) 22. april 2019

Kevin Magnussen har op til Aserbajdsjans Grand Prix i Baku meddelt, at han ikke vil kommentere på tragedien yderligere.